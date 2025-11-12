Por qué para Unión sería una ventaja cerrar la fecha y ante Belgrano

Unión cerrará la última fecha de la fase regular del Clausura en Córdoba, ante un Belgrano que podría llegar eliminado. Todas las alternativas.

El próximo lunes 17 de noviembre, Unión afrontará la última fecha del Torneo Clausura 2025 con una particular ventaja competitiva: será el último equipo en salir a la cancha, cuando visite a Belgrano en el Gigante de Alberdi desde las 17, con arbitraje de Nazareno Arasa.

Esa programación le permitirá al conjunto de Leonardo Madelón conocer con total precisión qué resultado necesita para asegurar su lugar entre los cuatro primeros de la Zona A y, de esa manera, definir los octavos de final en el estadio 15 de Abril . Incluso, según cómo se den los resultados previos, podría elegir su rival para el inicio de los playoffs.

La situación no es menor. Unión llega con chances firmes de meterse entre los mejores, y el cierre del calendario podría jugarle a favor. Al momento de iniciar su partido, todos los demás compromisos de la fecha ya se habrán disputado, por lo que el cuerpo técnico sabrá exactamente qué margen tiene para cumplir su objetivo.

Por su parte, Belgrano, el rival de turno, también podría presentarse con un panorama distinto. El conjunto cordobés, que actualmente suma 19 puntos, se ubica a dos de Estudiantes de La Plata, el último que estaría accediendo a los octavos. De acuerdo con cómo se desarrollen los encuentros del fin de semana, podría llegar sin chances de clasificar o bien sabiendo con claridad qué resultado necesita para seguir en carrera.

Madelón, con la chance de definir a último momento

Este contexto obliga a Madelón a analizar cuidadosamente su estrategia. El entrenador sabe que deberá realizar al menos una modificación obligada, por la suspensión de Lautaro Vargas, pero también podría optar por preservar a algunos futbolistas que no se encuentran al cien por ciento en lo físico, si los resultados previos le dan cierto margen de maniobra.

El Tatengue, que encontró solidez defensiva en el tramo final del torneo y llega en buena forma colectiva, buscará cerrar la fase regular con inteligencia y ambición. La gran incógnita pasará por saber qué decisión tomará Madelón: si apostar por su mejor once para asegurar el primer cruce en casa o regular esfuerzos pensando en lo que viene.

De una u otra forma, Unión se prepara para una definición estratégica, con el reloj, los resultados y el fixture jugando a su favor.