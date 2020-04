El drama que vive Martín Rolle, ex-Unión, en Italia

Martín Rolle, el ex-Unión que se encuentra jugando en la Serie C de Italia.

En Comodoro Rivadavia, Martín Rolle es recordado por haber integrado uno de los equipos de la Comisión de Actividades Infantiles que jugaron en la B Nacional. El volante ofensivo de 35 años, también se desempeñó en Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Unión, Asteras Tripolis de Grecia y O’Higgins de Chile. Hoy, el rosarino que inició su camino en el fútbol en Puerto Madryn, jugando para J. J. Moreno y Guillermo Brown, hoy se encuentra en Italia, uno de los países más golpeados por el Covid-19, y vive muy cerca de la zona donde está el foco de la infección.

Desde Gozzano, una ciudad de la región de Piamonte que le da nombre al club donde se desempeña, en la Serie C, Rolle charló con El Patagónico y comentó cómo atraviesa la cuarentena lejos de su esposa e hijo, debido a una decisión que tomaron en un momento donde la incertidumbre era aún mayor que ahora.

“El 1 de marzo volvía de jugar un partido, pasé por la primera ciudad que habían bloqueado, pasamos por la autopista y se veían todas las entradas a la ciudad con conos, con policías. Fue una situación chocante”, recordó.

El miedo y la confusión lo llevaron a tomar una decisión urgente. “Había como 1.000 infectados y no se tomaba ninguna medida. Hablé con mi señora y le dije que se vaya con mi hijo a España, que es donde vivimos cuando estoy de vacaciones”, remarcó.

En aquel momento, la península ibérica no vivía la realidad que terminó siendo similar a la de Italia. “Allá estaba todo tranquilo y acá yo tenía que seguir entrenando. Tengo compañeros que tienen familia en Milán, en Bérgamo. ¿Qué pasaba si se infectaban, me contagiaban y yo contagiaba a mi familia?”, señaló.

Rolle Martín Rolle tuvo un buen paso por Unión y hoy se encuentra varado en Italia. Juan Manuel Baialardo/ Uno Santa Fe

El desenlace no fue el esperado. “Se fueron para allá y el 8 de marzo meten la cuarentena acá, ya con 4.000 infectados. Allá también se acordaron tarde de tomar medidas y ahora con mi familia estamos en la misma situación, pero separados”, lamentó.Rolle sigue un plan de entrenamiento en su casa, de donde casi no sale. “En estos cincuenta y pico de días que llevo de cuarentena salí tres veces, solamente al súper, y no habré estado ni veinte minutos”, afirmó.

En ese sentido, admitió: “Hay una cierta paranoia, ahora no tanto, pero al principio sí porque veías cómo subían las cifras todos los días de una manera increíble. Yo estoy cerca de Milán, de Turín, de Bérgamo, que son las zonas más afectadas y ese temor lo teníamos todos”.

Sobre el retorno a la actividad, hay un plan pero aún no se confirma nada. “Se habla de que la cuarentena se levantaría el 4 de mayo. Empezaría a entrenar la Serie A, donde la mayoría de los equipos cuentan con centros deportivos. Los van a tener 15 o 20 días ahí, por si alguno presenta síntomas. Se van a aislar como equipos”, adelantó.

Una semana después arrancaría la Serie B y luego la Serie C, aunque respecto de esta última “se presentó una propuesta para dar por finalizada la Liga, que no haya descensos, que haya ascensos, que se termine acá y se reinicie en agosto”, comentó el mediocampista.

Martín Rolle tiene contrato con Gozzano hasta junio de 2021, pero hoy no piensa más allá del momento en que se reencontrará con los suyos. “Lo que más quiero es que pase esto del coronavirus y poder estar con mi familia. Después habrá que ver cómo transcurre todo”, reconoció.

Fuente: El Patagónico