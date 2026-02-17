El foco en Unión está puesto en la recuperación de Mateo Del Blanco

El lateral de Unión arrastra un traumatismo, pero en principio no tendría inconvenientes en ser de la partida ante Aldosivi

Mateo Del Blanco arrastra un traumatismo, pero llegaría al partido que Unión jugará ante Aldosivi.

La vuelta a los entrenamientos del plantel de Unión, arrojó como principal novedad el estado físico del lateral izquierdo Mateo Del Blanco , quien terminó con alguna molestia física el partido ante San Lorenzo.

Si bien los trabajos fueron regenerativos, el foco está puesto en la recuperación de Mateo Del Blanco, quien arrastra un traumatismo y será evaluado a lo largo de la semana. En la práctica del lunes, el defensor se movió de manera diferenciada .

En principio, son optimistas en el que jugador se podrá recuperar y ser de la partida, para el compromiso del próximo domingo cuando el Tate reciba a Aldosivi.

Por su parte, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de Agustín Colazo, quien sufre un traumatismo en la rodilla izquierda que le generó un edema óseo. En consecuencia, es duda para estar ante el Tiburón.

En cambio, el que no podrá ser de la partida es Valentín Fascendini. El zaguero zurdo presenta una lesión grado 2 de semitendinoso de muslo izquierdo y se perderá como mínimo los próximos tres encuentros.