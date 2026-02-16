Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

El equipo rojiblanco que dirige Alejandro Trionfini igualó 1-1 contra Argentinos Juniors y continúa sin ganar en el Torneo, sumando dos empates y una derrota

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 19:42hs
La Reserva de Unión igualó 1-1 con Argentinos Juniors.

La Reserva de Unión igualó 1-1 con Argentinos Juniors.

Por la 3° fecha de la Copa Proyección, Unión empató 1-1 ante Argentinos Juniors. El encuentro se disputó en el estadio Diego Armando Maradona.

Con este empate, el elenco rojiblanco que dirige Alejandro Trionfini continúa sin ganar en el certamen, cosechando dos empates y una derrota.

Unión sumó un empate como visitante

El gol de Unión lo convirtió Benjamín Pérez a los 26' del primer tiempo, en lo que fue un verdadero golazo, arrancando en su propio campo y conduciendo en velocidad para superar a un defensor y luego eludir al arquero rematando con el pie derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MaxiBravo17/status/2023498189874360559&partner=&hide_thread=false

Mientras que el empate del elenco local llegó a los 4' de la etapa complementaria, cuando el delantero Rodrigo Fernández anotó desde el punto del penal.

La formación rojiblanca fue la siguiente: Agustín Chávez; Gael Canteros, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Lucas Ayala; Benjamín Pérez, Santino Vera, Mateo Peresutti, Ricardo Solbes; Valentín Cerrudo e Ignacio Pedano

En lo que va de la competencia, Unión perdió 1-0 con Gimnasia de La Plata, empató 2-2 con Aldosivi y 1-1 contra Argentinos. En la 4° fecha, el Tate recibirá a Sarmiento.

Unión Argentinos Juniors empató
Noticias relacionadas
union va por otro impacto en cordoba ante independiente de oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

union y una identidad que todavia no aparece

Unión y una identidad que todavía no aparece

el arco en cero, el punto de apoyo de union en este irregular inicio

El arco en cero, el punto de apoyo de Unión en este irregular inicio

union se planta tras el avance de botafogo por el uruguayo maizon rodriguez

Unión se planta tras el avance de Botafogo por el uruguayo Maizon Rodríguez

Lo último

Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: Salvó el sistema, afirmó Boasso

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: "Salvó el sistema", afirmó Boasso

Último Momento
Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: Salvó el sistema, afirmó Boasso

El Gobierno de Santa Fe pone fin al aporte solidario y defiende la reforma previsional: "Salvó el sistema", afirmó Boasso

Gastón González rompió el silencio: Busqué el contacto y me esquivaron

Gastón González rompió el silencio: "Busqué el contacto y me esquivaron"

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1

Ovación
Gastón González rompió el silencio: Busqué el contacto y me esquivaron

Gastón González rompió el silencio: "Busqué el contacto y me esquivaron"

El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: Vamos por ese deseado ascenso

El sentido mensaje de Lértora en su regreso a Colón: "Vamos por ese deseado ascenso"

Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

Madelón corrigió y Unión se reencontró con el mejor Del Blanco

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus