La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

El equipo rojiblanco que dirige Alejandro Trionfini igualó 1-1 contra Argentinos Juniors y continúa sin ganar en el Torneo, sumando dos empates y una derrota

Por la 3° fecha de la Copa Proyección, Unión empató 1-1 ante Argentinos Juniors. El encuentro se disputó en el estadio Diego Armando Maradona.

Con este empate, el elenco rojiblanco que dirige Alejandro Trionfini continúa sin ganar en el certamen, cosechando dos empates y una derrota.

Unión sumó un empate como visitante

El gol de Unión lo convirtió Benjamín Pérez a los 26' del primer tiempo, en lo que fue un verdadero golazo, arrancando en su propio campo y conduciendo en velocidad para superar a un defensor y luego eludir al arquero rematando con el pie derecho.

Buen gol de Benjamin Pérez que viene de hacer un buen gol y ahora ante #AAAJ convierte esta genialidad. 12/04/06, 19 años para el manteca Pérez . pic.twitter.com/IEodU297ZG — Maxi Bravo (@MaxiBravo17) February 16, 2026

Mientras que el empate del elenco local llegó a los 4' de la etapa complementaria, cuando el delantero Rodrigo Fernández anotó desde el punto del penal.

La formación rojiblanca fue la siguiente: Agustín Chávez; Gael Canteros, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Lucas Ayala; Benjamín Pérez, Santino Vera, Mateo Peresutti, Ricardo Solbes; Valentín Cerrudo e Ignacio Pedano

En lo que va de la competencia, Unión perdió 1-0 con Gimnasia de La Plata, empató 2-2 con Aldosivi y 1-1 contra Argentinos. En la 4° fecha, el Tate recibirá a Sarmiento.