Unión afronta este martes una nueva prueba de carácter en el Torneo Apertura visitando a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final. El encuentro es arbitrado por Andrés Merlos, con Fernando Espinoza en el VAR y la transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión
Unión juega contra Belgrano en el Gigante de Alberdi con el objetivo de acceder a las semifinales del Torneo Apertura
Por Ovación
12 de mayo 2026 · 18:33hs
Formaciones de Belgrano y Unión
Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Juan Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Andrés Merlos.
AVAR: Fernando Espinoza.