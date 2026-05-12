El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión

Unión juega contra Belgrano en el Gigante de Alberdi con el objetivo de acceder a las semifinales del Torneo Apertura

Unión afronta este martes una nueva prueba de carácter en el Torneo Apertura visitando a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final. El encuentro es arbitrado por Andrés Merlos, con Fernando Espinoza en el VAR y la transmisión de UNO 106.3.