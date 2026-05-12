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El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión

Unión juega contra Belgrano en el Gigante de Alberdi con el objetivo de acceder a las semifinales del Torneo Apertura

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 18:33hs
El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión

@Belgrano

El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión

Prensa Unión

Unión afronta este martes una nueva prueba de carácter en el Torneo Apertura visitando a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final. El encuentro es arbitrado por Andrés Merlos, con Fernando Espinoza en el VAR y la transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Unión ya visita a Belgrano

Se puso en marcha en el Gigante de Alberdi el cotejo de los cuartos de final entre Belgrano y Unión

Unión festejo gol.jpg

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5 minutos: Unión no se asusta por el marco y ya llevó peligro

Tras un córner, Estigarribia ganó en el área de cabeza y casi marca. Unión quiere intimidar a Belgrano.

Estigarribia.jpg

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7 minutos: Belgrano es el que ahora llevó peligro

Gran tapada del arquero de Unión para evitar el gol de Belgrano.

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13 minutos: Belgrano incomoda a Unión

Si bien Unión quiere jugar a cara de perro, sufre ante la presión de Belgrano, tal como le pasó ante Independiente Rivadavia.

Maizon Rodríguez.jpg

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18 minutos: Mansilla, clave en Unión

El arquero ya tapó dos acciones clarísimas para Belgrano, siendo en poco tiempo figura del partido.

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28 minutos: Estigarribia pidió asistencia en Unión

El delantero tenía un corte en la cabeza y además una molestia en el aductor, por lo que pidió asistencia en Unión. Está con lo justo.

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35 minutos: Estigarribia las luchas todas en Unión

El delantero está con lo justo un corte que le demandó un vendaje en la cabeza y es un dolor de cabeza para la defensa de Belgrano.

Marcelo Estigarribia

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Final del primer tiempo: Belgrano y Unión empatan 0-0

Concluyó el acto inicial en el Julio César Villagra, con el 0-0 de hacha y tiza que protagonizan Belgrano y Unión por los cuartos de final.

Belgrano Unión Juan Pablo Ludueña

Formaciones de Belgrano y Unión

Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Juan Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Merlos.

AVAR: Fernando Espinoza.

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