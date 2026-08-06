Este jueves desde las 19, Unión recibirá a Lanús en el 15 de Abril. Con la particularidad, de que el Tate volverá a jugar en condición de local después de más de tres meses. La última vez había sido el 2 de mayo en el empate 1-1 con Talleres.
El historial entre Unión y Lanús en la máxima categoría
Unión y Lanús vuelven a verse las caras, en un historial que favorece al Granate. El Tate no le gana desde julio de 2022
Por Ovación
El historial en Primera División
En la máxima categoría del fútbol argentino, se enfrentaron en 40 ocasiones. Con 13 victorias del Granate, nueve triunfos de Unión y 18 empates.
La última vez que se enfrentaron fue el 29 de enero, cuando en condición de local, Lanús se impuso por 2-1 con goles de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno, descontando para el Tate Cristan Tarragona, siendo expulsado Valentín Fascendini.
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El último enfrentamiento en el 15 de Abril fue por la Copa de la Liga, cuando el 5 de noviembre del 2023, Unión y Lanús empataron 0-0.
Mientras que el último triunfo de Unión ante Lanús se dio el 3 de julio del 2022. En Santa Fe, el Tate goleó al Granate 3-0 con goles de Daniel Juárez, Imanol Machuca y Facundo Agüero.