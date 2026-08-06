El historial entre Unión y Lanús en la máxima categoría

Unión y Lanús vuelven a verse las caras, en un historial que favorece al Granate. El Tate no le gana desde julio de 2022

Unión y Lanús juegan este jueves desde las 19 en el 15 de Abril.

Este jueves desde las 19, Unión recibirá a Lanús en el 15 de Abril. Con la particularidad, de que el Tate volverá a jugar en condición de local después de más de tres meses. La última vez había sido el 2 de mayo en el empate 1-1 con Talleres.

En la máxima categoría del fútbol argentino , se enfrentaron en 40 ocasiones. Con 13 victorias del Granate, nueve triunfos de Unión y 18 empates.

La última vez que se enfrentaron fue el 29 de enero, cuando en condición de local, Lanús se impuso por 2-1 con goles de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno, descontando para el Tate Cristan Tarragona, siendo expulsado Valentín Fascendini.

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El último enfrentamiento en el 15 de Abril fue por la Copa de la Liga, cuando el 5 de noviembre del 2023, Unión y Lanús empataron 0-0.

Mientras que el último triunfo de Unión ante Lanús se dio el 3 de julio del 2022. En Santa Fe, el Tate goleó al Granate 3-0 con goles de Daniel Juárez, Imanol Machuca y Facundo Agüero.