Sólido triunfo de Argentina ante Bolivia en la Copa Sudamericana

La Selección Argentina masculina de vóleibol debutó en el Sudamericano y superó a los locales de Bolivia 3-0 con parciales de 25-16, 25-22 y 25-22. Este jueves enfrenta a Perú y el viernes a Chile

La Selección Argentina masculina de vóleibol debutó en el Sudamericano que se juega en Cochabamba ante Bolivia con un triunfo 3-0 (25-16, 25-22 y 25-22) en el grupo donde este jueves enfrenta a Perú y el viernes a Chile , ambos partidos desde las 21:30 con transmisión del canal de youtube de Voleysur.

El máximo anotador argentino fue Lucas Conde con 11 puntos. En otros resultados de la primera fecha, Brasil le ganó 3-0 a Paraguay (25-16, 25-19 y 25-15), Colombia a Venezuela (23-25, 25-14, 25-22 y 25-20) por el mismo grupo y Chile a Perú 3-0 (25-15, 25-16 y 25-15) en la zona de Argentina. Este jueves van a jugar Colombia-Paraguay, Brasil-Venezuela y Chile-Bolivia. Las semifinales se disputarán el sábado y la final el domingo.

Copa Sudamericana: Argentina superó a Bolivia

Por la primera fecha de la Copa Sudamericana, Argentina se llevó el primer partido ante Bolivia por 3-0 con parciales de 25-16, 25-22, 25-22. Este jueves, la segunda presentación contra Perú a las 21:30 hs con transmisión de Voleysur en Youtube.

En el primer set, se desarrolló un punto a punto muy parejo hasta que Argentina logró contundencia en la red por parte de Conde para poner el tablero en 10-7. La Selección metió un parcial de 5-0 para estirar la ventaja a 15-8. Con el ingreso de Ramos, el conjunto nacional logró sostener la diferencia y un error rival le dio el set por 25-16.

En el segundo capítulo, Argentina se posicionó al frente durante el primer tramo del set. No obstante, el equipo boliviano reaccionó y logró dar vuelta el tablero para ponerse 12-10. De allí en adelante, Bolivia sostuvo la diferencia de dos puntos, hasta que el conjunto nacional ajustó el bloqueo de la mano de Maciel y Luengas y, con un nuevo error del rival, Argentina se llevó el segundo por 25-22.

En el tercero, la Selección despegó 10-6 en el arranque con contundencia en el ataque de la mano de Ramos y Maciel. El equipo dirigido por Arredondo sostuvo su agresividad en la red para estirar la diferencia a 19-13 y, si bien Bolivia logró mejorar su juego y achicar el tablero a 21-18. Argentina supo mantener la distancia en el tramo final hasta que un error del rival sentenció la victoria por 25-22.

ARG: Conde (11), Salazar (8), Denis (9), Luengas (5), Arquez (), Maciel (9), Arroyo (L). Ingresaron: Ramos (9), Debonis (3), Guidi (5), Ojuez (4), Klaczynski (1), Astegiano. El máximo anotador fue Lucas Conde con 11 puntos.