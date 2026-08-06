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Prefederal: Sanjustino debutó con un éxito en el Ángel Malvicino

Sanjustino debutó en el Prefederal con un enorme triunfo ante Unión, a quien venció por 86-71, en el Ángel Malvicino.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 08:49hs
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Prefederal: Sanjustino debutó con un éxito en el Ángel Malvicino

Se completó la Fecha 1 del Torneo Oficial Prefederal, con la victoria de Sanjustino como visitante ante Unión por 86 a 71.

El Matador impuso condiciones desde el primer cuarto, con cuatro jugadores en doble dígito. La segunda jornada se disputará este viernes.

TORNEO PREFEDERAL - PENDIENTE FECHA 1

Miércoles 5 de agosto

Unión (SF) 71 (Pablo Spies 23) - Sanjustino 86 (Matías Fleury 20) (Zona A)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 2

Viernes 7 de agosto

21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial (Zona A)

21.30 Colón (SF) vs. CUST A (Zona A)

21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors (Zona A)

21.30 Unión (SF) vs. República del Oeste (Zona B)

21.30 Sanjustino vs. El Quillá (Zona B)

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia (Zona B)

Prefederal Sanjustino Unión
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