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La gran novedad de Unión en la lista de citados para recibir a Lanús

Leonardo Madelón dio a conocer la nómina de jugadores para recibir este jueves a Lanús en el 15 de Abril. La principal novedad pasa por la presencia de Mauro Luna Diale, quien finalmente está en condiciones de sumar sus primeros minutos en el regreso al club.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 08:14hs
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La gran novedad de Unión en la lista de citados para recibir a Lanús

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión dio a conocer este miércoles la lista de jugadores concentrados para el compromiso de este jueves frente a Lanús, por la fecha pendiente de la segunda jornada del Torneo Clausura. La gran noticia para el cuerpo técnico de Leonardo Madelón es que Mauro Luna Diale volvió a integrar la convocatoria y, esta vez, todo indica que podrá hacer su estreno oficial en su segundo ciclo con la camiseta rojiblanca.

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El volante ofensivo ya había sido citado para los encuentros frente a Platense y Gimnasia de Mendoza, aunque diferentes cuestiones administrativas le impidieron estar dentro del campo de juego.

La espera llegó a su fin para Luna Diale en Unión

En el debut frente a Platense, Luna Diale no pudo jugar porque Unión todavía se encontraba inhibido por la FIFA, situación que también afectó al resto de los refuerzos incorporados en el mercado de pases.

Luego, en la visita a Gimnasia de Mendoza, cuando el club santafesino ya había levantado las inhibiciones, apareció un nuevo obstáculo. El mediocampista no recibió a tiempo el TMS (Transfer Matching System) debido a que Ajmat Grozni, su anterior club, atravesaba una inhibición que demoró toda la documentación necesaria para completar la transferencia internacional.

Superados esos inconvenientes, el talentoso futbolista quedó plenamente habilitado y aparece como una de las principales alternativas que maneja Madelón para el duelo ante el Granate. Incluso, no se descarta que pueda estar desde el arranque.

Solo falta Matías Rocha

Con la habilitación de Luna Diale, Unión ya tiene disponibles a todos sus refuerzos, con una única excepción: Matías Rocha.

El defensor uruguayo, incorporado desde el Arouca de Portugal, fue el último jugador en sumarse al mercado rojiblanco y arribará en las próximas horas a Santa Fe para incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Leonardo Madelón.

Una vez que complete su llegada y puesta a punto, el entrenador contará con todas las incorporaciones que pidió para afrontar la segunda parte de la temporada.

Los concentrados de Unión para recibir a Lanús

Los 24 futbolistas convocados por Leonardo Madelón son:

Arqueros: Matías Mansilla y Lucas Meuli.

Defensores: Juan de Dios Pintado, Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Mateo Aimar, Lucas Ayala y Bruno Pittón.

Volantes: Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Santino Vera, Joaquín Mosqueira, Santiago Grella, Brahian Cuello, Mauro Luna Diale e Ignacio Malcorra.

Delanteros: Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Misael Aguirre y Eric Ramírez.

LEER MÁS: Luna Diale vuelve al once y Maizon Rodríguez también sería titular

Con la habilitación de Mauro Luna Diale como principal novedad y el plantel prácticamente completo, Unión buscará este jueves conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura, en un partido que puede marcar un punto de partida para el equipo de Leonardo Madelón.

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