¿Qué chances hay que Unión juegue la Liga Argentina de Básquet?

Aunque Luis Spahn confirmó la intención de dejar la Liga Nacional y competir en la segunda categoría, la posibilidad todavía no está resuelta. La disponibilidad de una plaza aparece como el principal obstáculo.

La decisión política ya está tomada: Unión no jugará la Liga Nacional de Básquet en la temporada 2026/27. Así lo confirmó el presidente Luis Spahn en declaraciones a La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde explicó que el club busca continuar en la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional, por razones económicas.

Sin embargo, más allá de esa intención, el escenario dista de ser simple y, por ahora, el desembarco del Tatengue en la Liga Argentina no está garantizado.

Hoy no hay una plaza disponible para Unión

Si bien Unión pretende continuar compitiendo a nivel nacional, en este momento no existe una vacante directa para ingresar a la Liga Argentina.

Por eso, el club deberá esperar que se abra alguna alternativa que le permita acceder a la categoría.

En ese contexto, una de las opciones sería negociar la compra de una plaza con alguna de las instituciones que decidieron ponerla en venta.

Colón y Echagüe, los clubes que venden su lugar

Actualmente, los equipos que manifestaron su intención de desprenderse de su plaza en la Liga Argentina son Echagüe de Paraná y Colón de Santa Fe.

En caso de avanzar por esa vía, Unión debería alcanzar un acuerdo con alguna de esas instituciones para poder ocupar su lugar en la próxima temporada.

No obstante, por ahora no trascendieron negociaciones concretas en ese sentido.

Otra alternativa depende de la AdC

Existe también una segunda posibilidad, aunque igualmente incierta.

Si otro club decidiera bajarse de la competencia antes del inicio de la temporada, la Asociación de Clubes (AdC) podría disponer de esa vacante y definir qué institución ocupará ese lugar.

En ese escenario, Unión podría convertirse en uno de los candidatos a recibir esa invitación.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un escenario concreto y dependerá exclusivamente de cómo evolucione la conformación definitiva del torneo.

La decisión deportiva ya está tomada por parte de Unión

Más allá de las dificultades para encontrar una plaza, lo que sí parece definido es el rumbo que eligió la dirigencia rojiblanca.

Las razones económicas llevaron a Unión a desistir de seguir en la Liga Nacional, una competencia cuyos costos se volvieron muy difíciles de afrontar para el club.

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Ahora, el desafío pasa por encontrar el camino administrativo que le permita continuar en el básquet profesional, pero dentro de una categoría más acorde a su realidad financiera.

Por el momento, la intención existe y las gestiones continuarán, aunque el futuro deportivo del básquet rojiblanco dependerá de que aparezca una oportunidad concreta para acceder a la Liga Argentina.

Fuente: Marca Personal