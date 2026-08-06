La PDI detuvo al principal investigado por una tentativa de homicidio en barrio Santa Rosa de Lima

Fue durante un allanamiento este jueves. Se trata del principal sospechoso de la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez, quien fue baleado hace 50 días

El procedimiento realizado por PDI que terminó con la detención del principal sospechoso de la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez

La Policía de Investigaciones (PDI) Región I concretó este jueves un allanamiento en una vivienda de barrio 12 de Octubre , en la ciudad de Santa Fe , donde fue aprehendido el principal investigado por la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez , de 39 años.

El procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada durante los últimos 50 días por los pesquisas de la División Homicidios, quienes además secuestraron elementos probatorios que comprometerían al sospechoso en el ataque ocurrido el pasado 16 de julio .

Cómo fue el ataque

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 16 de julio, en la esquina de Moreno y Estrada, en barrio Santa Rosa de Lima. Tal como informó oportunamente UNO Santa Fe, Jorge Gabriel Rodríguez, de 39 años, había pasado parte de la madrugada reunido con amigos, compartiendo bebidas y conversando sobre el Mundial de fútbol y la Selección Argentina. En un momento decidió salir a comprar más bebidas y, cuando caminaba por la zona, fue emboscado y baleado por la espalda, recibiendo un disparo en la nuca.

Un familiar de la víctima declaró ante los policías de Orden Público y posteriormente ante los investigadores de la PDI, aportando información que permitió identificar testigos y establecer la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector.

Le salvaron la vida en el hospital Cullen

El disparo impactó en la parte posterior de la cabeza de Rodríguez. Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la central de emergencias 911.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde los médicos del servicio de Emergentología lo recibieron en el shock room para pacientes críticos. Tras estabilizarlo, fue sometido a una cirugía de urgencia y luego quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Pese a la gravedad de las lesiones, logró sobrevivir.

La investigación

El caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, quien ordenó las primeras diligencias investigativas.

Los investigadores analizaron declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad, realizaron peritajes criminalísticos en la escena del ataque y reunieron informes médicos sobre la evolución de Rodríguez. Con el avance de esas medidas, la causa se mantuvo bajo la calificación de tentativa de homicidio.

Como resultado de esa investigación, este jueves se concretó el allanamiento que permitió la aprehensión del principal sospechoso y el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Quedó detenido

Tras el procedimiento, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y al fiscal Andrés Marchi, quien dispuso que el detenido continúe privado de su libertad.

Además, ordenó que sea sometido a un examen médico en Medicina Legal, correctamente identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Jorge Gabriel Rodríguez.

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