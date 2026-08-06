Uno Santa Fe | Policiales | PDI

La PDI detuvo al principal investigado por una tentativa de homicidio en barrio Santa Rosa de Lima

Fue durante un allanamiento este jueves. Se trata del principal sospechoso de la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez, quien fue baleado hace 50 días

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de agosto 2026 · 10:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El procedimiento realizado por PDI que terminó con la detención del principal sospechoso de la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez

gentileza

El procedimiento realizado por PDI que terminó con la detención del principal sospechoso de la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez

La Policía de Investigaciones (PDI) Región I concretó este jueves un allanamiento en una vivienda de barrio 12 de Octubre, en la ciudad de Santa Fe, donde fue aprehendido el principal investigado por la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez, de 39 años.

El procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada durante los últimos 50 días por los pesquisas de la División Homicidios, quienes además secuestraron elementos probatorios que comprometerían al sospechoso en el ataque ocurrido el pasado 16 de julio.

Cómo fue el ataque

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 16 de julio, en la esquina de Moreno y Estrada, en barrio Santa Rosa de Lima. Tal como informó oportunamente UNO Santa Fe, Jorge Gabriel Rodríguez, de 39 años, había pasado parte de la madrugada reunido con amigos, compartiendo bebidas y conversando sobre el Mundial de fútbol y la Selección Argentina. En un momento decidió salir a comprar más bebidas y, cuando caminaba por la zona, fue emboscado y baleado por la espalda, recibiendo un disparo en la nuca.

Un familiar de la víctima declaró ante los policías de Orden Público y posteriormente ante los investigadores de la PDI, aportando información que permitió identificar testigos y establecer la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector.

Le salvaron la vida en el hospital Cullen

El disparo impactó en la parte posterior de la cabeza de Rodríguez. Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la central de emergencias 911.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde los médicos del servicio de Emergentología lo recibieron en el shock room para pacientes críticos. Tras estabilizarlo, fue sometido a una cirugía de urgencia y luego quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Pese a la gravedad de las lesiones, logró sobrevivir.

La investigación

El caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, quien ordenó las primeras diligencias investigativas.

Los investigadores analizaron declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad, realizaron peritajes criminalísticos en la escena del ataque y reunieron informes médicos sobre la evolución de Rodríguez. Con el avance de esas medidas, la causa se mantuvo bajo la calificación de tentativa de homicidio.

Como resultado de esa investigación, este jueves se concretó el allanamiento que permitió la aprehensión del principal sospechoso y el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Quedó detenido

Tras el procedimiento, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y al fiscal Andrés Marchi, quien dispuso que el detenido continúe privado de su libertad.

Además, ordenó que sea sometido a un examen médico en Medicina Legal, correctamente identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Jorge Gabriel Rodríguez.

• LEER MÁS: Intentaron asesinar a un hombre a balazos y puñaladas para robarle su moto en barrio Santa Rosa de Lima

PDI detenido homicidio Santa Rosa de Lima
Noticias relacionadas
Emboscada criminal en barrio General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en plena calle

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito

Paraje El Chaquito: buscan a un kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal

La pareja detenido en Barranquitas

Barranquitas: detuvieron a una pareja investigada por una tentativa de homicidio tras balear a un hombre

El escalofriante relato de la esposa del policía tras la entradera: Mi esposo gritó Alto Policía y después se escucharon los balazos, uno tras otro

El dramático relato de la esposa del policía tras la entradera: "Les dio la voz de alto y después se escucharon los balazos, uno tras otro"

Lo último

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Último Momento
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: Ganamos bien y el equipo está creciendo

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: "Ganamos bien y el equipo está creciendo"

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Ovación
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: Era lo que necesitábamos

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: Es mucho más viable

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe