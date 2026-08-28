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Unión recibe a Sarmiento buscando sumar su segundo triunfo consecutivo

Luego del triunfo ante Aldosivi, el Tate jugará este viernes en el 15 de Abril ante Sarmiento, con el desafío de volver a la victoria en condición de local

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 08:43hs
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Unión juega este viernes desde las 19 ante Sarmiento.

Prensa Unión

Unión juega este viernes desde las 19 ante Sarmiento.

Unión viene de conseguir un triunfo muy valioso como visitante ante Aldosivi. Sin embargo, la última imagen en el 15 de Abril no fue la mejor, dado que perdió ante Central Córdoba por 2-1.

Un cambio para recibir a Sarmiento

Por ello, este viernes desde las 19 recibirá a Sarmiento con el desafío de encadenar su segunda victoria al hilo, pero además darle una alegría a los hinchas, luego de aquella caída ante el equipo santiagueño.

Para este encuentro, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón realizará una modificación obligada, ya que ante el Tiburón fue expulsado Julián Palacios y en consecuencia no será de la partida.

LEER MÁS: Los convocados en Unión con la vuelta de Ignacio Malcorra

Por ese motivo, el DT decidió que Brahian Cuello sea su reemplazante, a la vez que Ignacio Malcorra se recuperó de un desgarro y ocupará un lugar en el banco de relevos.

Por su parte, Sarmiento atraviesa su mejor momento en mucho tiempo, al punto tal que viene de obtener cuatro victorias de manera consecutiva.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Gastón González; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: 15 de Abril.

Hora: 19.

TV: ESPN Premium.

Unión Sarmiento triunfo
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