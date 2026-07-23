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Otra salida más: Unión acordó el préstamo de Agustín Colazo a Aldovisi

El delantero de Unión, Agustín Colazo, continuará su carrera en Aldosivi a préstamo por 18 meses, en busca de mayor protagonismo

Ovación

Por Ovación

23 de julio 2026 · 16:19hs
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Otra salida más: Unión acordó el préstamo de Agustín Colazo a Aldovisi

Prensa Unión

Lo que era un secreto a voces tomó forma en las últimas horas. Unión y Aldosivi alcanzaron un acuerdo para el préstamo de Agustín Colazo para afrontar el Clausura. Si bien restan la revisión médica y la firma del contrato, está todo encaminado para que el delantero sea cedido por 18 meses y con una opción de compra.

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La salida no sorprende. Leonardo Madelón lo tenía como la tercera alternativa para el puesto y, ante un panorama con pocos minutos en el horizonte, el atacante comenzó a evaluar posibilidades para cambiar de aire en un mercado de pases marcado por la austeridad y las limitaciones económicas.

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Colazo volverá a Aldosivi

Entre las opciones que aparecieron, Aldosivi fue la que más sedujo al futbolista. El delantero supo conseguir el ascenso a Primera División, por lo que el desafío de regresar al Tiburón terminó inclinando la balanza. Con la partida de Colazo prácticamente consumada, no se descarta que Madelón solicite la incorporación de otro delantero para no perder potencial en el segundo semestre. Pero las inhibiciones son un importante escollo.

Por ahora, todas las miradas están puestas en concretar los últimos detalles administrativos para oficializar la operación. Sobre todo, saber si es con un cargo. Después, llegará el momento de analizar si el Tate sale nuevamente al mercado para sumar una nueva variante en ataque.

Unión Aldosivi Agustín Colazo
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