El minuto a minuto del partido entre Unión y Huracán

Unión no estuvo en su tarde y debió conformarse con la igualdad 1-1 contra Huracán, que jugó más de un tiempo con 10, por la fedcha 6 del Clausura

Unión, que llegaba impulsado por la goleada en Alta Córdoba, se medía este domingo ante Huracán en busca de otro triunfo para escapar el descenso y, de paso, para lugar arriba en la zona A, por la fecha 6 del Clausura. Pero no estuvo en su tarde e igualó 1-1. Hugo Nervo para el Globo y Marcelo Estigarribia para el Tate. el partido se jugó en el 15 de Abril con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de UNO 106.3.