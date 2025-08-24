Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Unión y Huracán

Unión no estuvo en su tarde y debió conformarse con la igualdad 1-1 contra Huracán, que jugó más de un tiempo con 10, por la fedcha 6 del Clausura

Ovación

Por Ovación

24 de agosto 2025 · 13:35hs
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
Unión, que llegaba impulsado por la goleada en Alta Córdoba, se medía este domingo ante Huracán en busca de otro triunfo para escapar el descenso y, de paso, para lugar arriba en la zona A, por la fecha 6 del Clausura. Pero no estuvo en su tarde e igualó 1-1. Hugo Nervo para el Globo y Marcelo Estigarribia para el Tate. el partido se jugó en el 15 de Abril con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de UNO 106.3.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión ya recibe a Huracán

Se puso en marcha en Santa Fe el choque de la fecha 6 del Clausura entre Unión y Huracán.

Unión festejo.jpg

Live Blog Post

6 minutos: Unión avisó con Palacios

Huracán arrancó teniendo la pelota, pero Unión llegando mejor y avisó con un tiro de Palacios que el arquero mandó al córner.

Palacios.jpg

Live Blog Post

12 minutos: Huracán domina y Unión está expectante

Huracán es quien maneja las acciones ante un Unión que está parado para salir rápido.

Mauro Pittón

Live Blog Post

15 minutos: Tagliamonte salvó a Unión

Atajada formidable del arquero de Unión tras el cabezazo de Pérez. Aviso de Huracán ahora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959666631887470833&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

24 minutos: Unión crece y emparejó el partido

Unión sigue con algunos errores en defensa, pero se adelantó y ahora el trámite ante Huracán es más parejo.

UniónDelBlanco.jpg
Mateo Del Blanco cerró con buenos números su tarea con Unión frente a Atlético Tucumán.

Live Blog Post

27 minutos: el travesaño perdonó a Unión

Tras un cabezazo de Bisanz, le pelota dio en el palo, en la más clara del partido ante Huracán. Unión alterna buenas con malas.

Valentín Fascendini 1.jpg

Live Blog Post

35 minutos: Unión ahora juega con uno más

Fue expulsado Pereyra en Unión tras un cruce con Tarragona. Huracán se queda con 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959670700937003389&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

43 minutos: Huracán se pone en ventaja ante Unión

Nervo, de cabeza, pone el 1-0 de Huracán, que juega con 10, ante Unión en el 15 de Abril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959673425380704710&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión pierde de local con Huracán

Finalizó el acto inicial en Santa Fe con el triunfo de Huracán, que juega con 10, ante Unión 11-0.

Unión Huracán Lautaro Vargas

Live Blog Post

Inició el complemento: Unión busca la remontada ante Huracán

No hay cambios en Unión y Huracán para el complemento en el 15 de Abril.

Unión Huracán Mateo del Blanco

Live Blog Post

4 minutos ST: Unión alcanza el empate ante Huracán

Anticipo de Estigarribia para que Unión lo iguale 1-1 ante Huracán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959680970019196939&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

10 minutos ST: Gamba entre en Unión

El mendocino entra por un cansado Tarragona en Unión, que empata 1-1 ante Huracán.

Unión Huracán Maizon Rodríguez

Live Blog Post

18 minutos ST: Unión atropella a Huracán

Unión ahora es quien domina y maneja todo ante un Huracán que se aferra al empate con uno menos.

image
Live Blog Post

22 minutos ST: Palavecino entra en Unión

Madelón pone un volante con mejor manejo y ofensivo para intentar destrabar el partido ante Huracán.

Madelón.jpg

Live Blog Post

30 minutos ST: Unión no encuentra los caminos para quebrar a Huracán

Unión domina y es dueño del partido, pero avanza y no ataca y por eso Huracán no sufre.

image
Live Blog Post

32 minutos ST: dos nuevos cambios en Unión

A la cancha Diego Díaz y Augusto Solari para refrescar el ataque de Unión.

image

Live Blog Post

Final del partido: Unión empató con Huracán

Terminó en Santa Fe, con la igualdad 1-1 entre Unión y Huracán por la fecha 6 del grupo A del Clausura. 3

Unión festejo Marcelo Estigarribia

Formaciones de Unión y Huracán

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic; Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Goles: PT 43' Martín Nervo (H) y ST 4' Marcelo Estigarribia (U).

Expulsado: PT 30' Fabio Pereyra (H).

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: 15 de Abril.

Unión Huracán Clausura
Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

