Unión, que llegaba impulsado por la goleada en Alta Córdoba, se medía este domingo ante Huracán en busca de otro triunfo para escapar el descenso y, de paso, para lugar arriba en la zona A, por la fecha 6 del Clausura. Pero no estuvo en su tarde e igualó 1-1. Hugo Nervo para el Globo y Marcelo Estigarribia para el Tate. el partido se jugó en el 15 de Abril con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Huracán
Unión no estuvo en su tarde y debió conformarse con la igualdad 1-1 contra Huracán, que jugó más de un tiempo con 10, por la fedcha 6 del Clausura
Por Ovación
Formaciones de Unión y Huracán
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic; Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Goles: PT 43' Martín Nervo (H) y ST 4' Marcelo Estigarribia (U).
Expulsado: PT 30' Fabio Pereyra (H).
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Germán Delfino.
Estadio: 15 de Abril.