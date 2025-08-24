Uno Santa Fe | Unión | Unión

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

Unión distó mucho del que goleó a Instituto en el empate ante Huracán, que deja sabor a poco para la lucha que tiene en el Clausura

24 de agosto 2025 · 16:26hs
En el estadio 15 de Abril, Unión igualó 1-1 con Huracán por la fecha 6 de la zona A del Clausura y no pudo repetir la producción futbolística de la jornada anterior frente a Instituto, donde había mostrado un juego mucho más lúcido y efectivo. Esta vez, las individualidades estuvieron por debajo de lo esperado y los puntajes lo reflejan.

El uno por uno de Unión ante Huracán

Matias Tagliamonte (6): nada que hacer en el gol. En el primer tiempo sacó un cabezazo en la línea a puro reflejo y, cuando debió descolgar algún centro, lo hizo con solvencia.

Lautaro Vargas (5): alguna que otra jugada en ataque para intentar empujar al equipo, pero está claro que puede dar más; terminó redondeando un partido discreto.

Maizon Rodríguez (5): alternó algunas buenas coberturas y en otras jugadas salió a destiempo. Debe adaptarse al ritmo del fútbol argentino.

Valentín Fasdendini (5): venía jugando en gran nivel y en este partido cometió algunos errores. Mejoró en el complemento, ya que se mostró más seguro.

Mateo Del Blanco (5): gran centro para el gol de Estigarribia pero antes y después estuvo muy impreciso a la hora de pasar al ataque con pelota dominada.

Julián Palacios (4): la acción más importante fue en el arranque, con un remate de media distancia que Galíndez mando al corner. No tuvo la intensidad ni el ritmo de otros partidos.

Mauricio Martínez (4): flojo partido. Estuvo lento e impreciso. Le costó manejar la pelota y hacer pie en el medio. Se fue reemplazado en el segundo tiempo.

Mauro Pittón (5): venía de ser la figura y el goleador de Unión, pero estuvo lejos de repetir semejante actuación. Mejoro en el complemento y le faltó claridad para pisar el área rival.

Franco Fragapane (6): levantó mucho en el segundo tiempo. Fue el que más intentó asociarse y desequilibrar por izquierda generando peligro, además de dar una mano en la recuperación.

Cristian Tarragona (6): a pura viveza hizo expulsar a Pereyra. Estaba cumpliendo y jugando bien de espaldas, pero Madelón lo sacó de manera apresurada aún cuando estaba amonestado.

Marcelo Estigarribia (7): gran anticipo de cabeza para darle el empate a Unión. Segundo gol consecutivo y una mejora en su juego; ganó de arriba y se mostró activo.

Estigarribia marcó por segunda vez en fila en Unión.

Lucas Gamba (4): no entró bien. Le costó meterse en el partido y no logró desnivelar. Se equivocó cuando tuvo que resolver.

Nicolás Palavecino (-): se paró como el volante central más adelantado mostrando algunos toques interesantes; cuando pudo rompió líneas para pasar al ataque.

Diego Díaz (-): ingresó para jugar el último cuarto de hora cuando Unión jugaba en ataque, pero no encontraba espacios y eso le jugó en contra.

Augusto Solari (-): ingresó para jugar por el carril derecho e intentar desequilibrar por afuera, pero no lo consiguió, errando más pases de los que acertó.

