Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal Se jugará la sexta fecha del Prefederal, que cuenta con Almagro A y Gimnasia como líderes. En el ascenso, en tanto, se jugará el capítulo siete. 25 de agosto 2025

Entre martes 26 y jueves 28 de agosto se disputará la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas.

Precisamente el partido entre el equipo esperancino y Náutico El Quillá se podrá ver a través del canal de Youtube de la Asociación Santafesina.

Por otra parte, en el ascenso se llevará adelante la Jornada 7 de la fase regular. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6 Martes 26 de agosto 21.30 Unión B vs. CUST A Miércoles 27 de agosto 21.30 Almagro vs. El Quillá (Por canal de Youtube ASB) Jueves 28 de agosto 21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Unión B 7 (3-1); Sanjustino y Rivadavia 7 (2-3); El Quillá 6 (2-2); CUST A 6 (1-4) TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA B - FECHA 6 Martes 26 de agosto 21.30 Gimnasia vs. Colón (SJ) 21.30 Banco Provincial vs. Unión A 21.30 Regatas (SF) vs. Alma Juniors Posiciones Zona B: Gimnasia 9 (4-1); Alma Juniors y Colón (SJ) 8 (3-2); Unión A 7 (2-3); Regatas (SF) y Banco 6 (1-4) TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 7 Jueves 28 de agosto 21.30 República del Oeste vs. Macabi 21.30 Kimberley vs. UNL 21.30 Santa Rosa vs. CUST B 21.30 Alumni (LP) vs. Colón (SF) 21.30 Centenario vs. Almagro B Libre: Regatas Coronda TABLA DE POSICIONES Colón (SF) 10 (5-0); Regatas Coronda y Macabi 10 (4-2); República del Oeste 9 (4-1); Alumni 9 (3-3); Almagro B y Kimberley 8 (3-2); CUST B 7 (2-3); UNL 6 (1-4); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 4 (0-4) Fuente: ASB