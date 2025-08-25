Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Se jugará la sexta fecha del Prefederal, que cuenta con Almagro A y Gimnasia como líderes. En el ascenso, en tanto, se jugará el capítulo siete.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 07:29hs
Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Entre martes 26 y jueves 28 de agosto se disputará la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas.

Precisamente el partido entre el equipo esperancino y Náutico El Quillá se podrá ver a través del canal de Youtube de la Asociación Santafesina.

Por otra parte, en el ascenso se llevará adelante la Jornada 7 de la fase regular.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6

Martes 26 de agosto

21.30 Unión B vs. CUST A

Miércoles 27 de agosto

21.30 Almagro vs. El Quillá (Por canal de Youtube ASB)

Jueves 28 de agosto

21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors

Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Unión B 7 (3-1); Sanjustino y Rivadavia 7 (2-3); El Quillá 6 (2-2); CUST A 6 (1-4)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA B - FECHA 6

Martes 26 de agosto

21.30 Gimnasia vs. Colón (SJ)

21.30 Banco Provincial vs. Unión A

21.30 Regatas (SF) vs. Alma Juniors

Posiciones Zona B: Gimnasia 9 (4-1); Alma Juniors y Colón (SJ) 8 (3-2); Unión A 7 (2-3); Regatas (SF) y Banco 6 (1-4)

TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 7

Jueves 28 de agosto

21.30 República del Oeste vs. Macabi

21.30 Kimberley vs. UNL

21.30 Santa Rosa vs. CUST B

21.30 Alumni (LP) vs. Colón (SF)

21.30 Centenario vs. Almagro B

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 10 (5-0); Regatas Coronda y Macabi 10 (4-2); República del Oeste 9 (4-1); Alumni 9 (3-3); Almagro B y Kimberley 8 (3-2); CUST B 7 (2-3); UNL 6 (1-4); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 4 (0-4)

Fuente: ASB

Prefederal Almagro Gimnasia
Noticias relacionadas
almagro a extendio su invicto en san tome en el prefederal

Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal

con cambios en la grilla, asi sera la actividad en el prefederal y en la a2

Con cambios en la grilla, así será la actividad en el Prefederal y en la A2

torneo oficial prefederal: asi se jugara la 5ª fecha del certamen

Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la 5ª fecha del certamen

oficial prefederal: los clasicos fueron para almagro a y sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Lo último

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Último Momento
Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"