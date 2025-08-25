Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Entre martes 26 y jueves 28 de agosto se disputará la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas.
Se jugará la sexta fecha del Prefederal, que cuenta con Almagro A y Gimnasia como líderes. En el ascenso, en tanto, se jugará el capítulo siete.
Por Ovación
Precisamente el partido entre el equipo esperancino y Náutico El Quillá se podrá ver a través del canal de Youtube de la Asociación Santafesina.
Por otra parte, en el ascenso se llevará adelante la Jornada 7 de la fase regular.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6
Martes 26 de agosto
21.30 Unión B vs. CUST A
Miércoles 27 de agosto
21.30 Almagro vs. El Quillá (Por canal de Youtube ASB)
Jueves 28 de agosto
21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors
Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Unión B 7 (3-1); Sanjustino y Rivadavia 7 (2-3); El Quillá 6 (2-2); CUST A 6 (1-4)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA B - FECHA 6
Martes 26 de agosto
21.30 Gimnasia vs. Colón (SJ)
21.30 Banco Provincial vs. Unión A
21.30 Regatas (SF) vs. Alma Juniors
Posiciones Zona B: Gimnasia 9 (4-1); Alma Juniors y Colón (SJ) 8 (3-2); Unión A 7 (2-3); Regatas (SF) y Banco 6 (1-4)
TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 7
Jueves 28 de agosto
21.30 República del Oeste vs. Macabi
21.30 Kimberley vs. UNL
21.30 Santa Rosa vs. CUST B
21.30 Alumni (LP) vs. Colón (SF)
21.30 Centenario vs. Almagro B
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 10 (5-0); Regatas Coronda y Macabi 10 (4-2); República del Oeste 9 (4-1); Alumni 9 (3-3); Almagro B y Kimberley 8 (3-2); CUST B 7 (2-3); UNL 6 (1-4); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 4 (0-4)
Fuente: ASB