Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

El Municipio continúa con el programa de recuperación de pavimento en distintos puntos de la capital provincial

25 de agosto 2025 · 08:40hs
En el marco del Plan Integral de Bacheo que se lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad informa el cronograma de los trabajos previstos a realizar en la semana del 25 al 29 agosto.

Este plan integral se desarrolla por lotes, priorizando las zonas de la ciudad que evidencian mayor circulación. Una vez hormigonado, el bache permanece cercado con un mínimo de 20 días corridos para el curado y obtención de la resistencia del hormigón. Cabe remarcar que este Plan anunciado por el intendente Juan Pablo Poletti, tiene como objetivo el mejoramiento del estado de las calles y avenidas para prevenir conflictos viales.

En ese sentido, los trabajos se realizarán en los siguientes puntos y se detalla la interrupción correspondiente como referencia:

Lote 1

  • Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent y Muttis (corte total)

Lote 2

  • Calchines y Alberdi (corte total)
  • Pasaje Vigna, entre Marcial Candioti y Necochea (corte total)
  • Balcarce y Mitre (media calzada)
  • Ituzaingó y Lavalle (media calzada)
  • Bulevar Gálvez, entre Sarmiento y Alberdi (media calzada)
  • Chacabuco y Laprida (corte total)

Desvíos de Colectivos

En virtud de los trabajos que se estarán realizando por obras de bacheo, se ha dispuesto el corte de tránsito desde la primera hora de la mañana hasta concluido el mismo. Por tal motivo, se producirá la alteración del recorrido habitual del transporte público. Los desvíos para las siguientes líneas de colectivos son:

Zona afectada: Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent e Intendente Muttis

  • Línea 16 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Grand Bourg – Pedro Ferré – Güemes – Salvador del Carril a recorrido.

Obras en el barrio Pompeya

Por otra parte, el Municipio informa que, durante la semana del 25 al 30 de agosto, se llevarán a cabo trabajos de estabilizado pétreo en el barrio Pompeya. Estas tareas de ripiado, con un plazo de ejecución estimado de 60 días, buscan mejorar la transitabilidad en la zona.

En ese sentido, se comenzará con el perfilado de calles, el cual tendrá un corte total de 7 a 19 en las siguientes intersecciones:

  • Gobernador Freyre, de Padre Genesio hasta avenida José Gorriti
  • Ayacucho, de Facundo Zuviría hasta República Dominicana

Los trabajos requeridos suponen la apertura de caja, perfilado, y todo el movimiento de suelo necesario para lograr una capa de 5 centímetros de espesor suelto, sobre la que se colocará el estabilizado pétreo. Estas tareas se realizarán previendo una leve pendiente hacia los lados para favorecer el escurrimiento, incluyendo también la limpieza de estas calles. Luego, se distribuirá material pétreo 10-30, también de 5 centímetros de espesor, en todo el ancho de la calzada sobre el suelo preparado.

Es importante que los vecinos sepan que no se podrá circular ni estacionar vehículos en los horarios de trabajo. La programación es tentativa y puede variar si hay lluvias, exceso de humedad o si se necesita ajustar el cronograma según el avance de las obra

