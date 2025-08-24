Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, dijo que es un punto que "valora" y que Huracán no los "dejó ser" en el 1-1 por la fecha 6 del Clausura

Unión igualó 1-1 con Huracán en el estadio 15 de Abril por la fecha 6 del Clausura y en conferencia, el entrenador Leonardo Madelón dejó su análisis. Reconoció que el equipo no mostró su mejor versión, aunque destacó la importancia de sumar ante un rival que, según sus palabras, “no nos dejó ser”.

“A (Cristian) Tarragona lo saqué, porque estaba en riesgo de que lo expulsen. No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos . Es un punto que valoro. En casa nos estamos haciendo fuertes y este pudimos ganarlo y también perderlo. Quizás no nos dejó Huracán . Somos dos cuerpos técnicos que nos conocemos y es un rival que viene de jugar varias finales. Es un equipo muy bueno. Fueron goles parecidos. No fuimos lo que nos gusta ser , pero siempre es bueno sumar. Vamos bien”, sostuvo el DT.

El análisis de Madelón en Unión

Madelón también explicó cuestiones tácticas y la lectura del desarrollo: “Ellos nos controlaban los laterales y con uno a los centrales. Contra otros rivales quizás ponía más delanteros. Pero no pasa por poner más gente en ataque. Porque quizás terminás tirando centros frontales y perdiendo el mediocampo en los despejes. No hay que ser avaros y entender que jugamos contra un rival bien trabajado. Vamos en el camino, queríamos los tres para seguir en la punta, pero tenemos que seguir preparados para lo que viene”.

Leonardo Madelón 1 El DT de Unión analizó el empate ante Huracán. UNO Santa Fe | José Busiemi

Respecto al aspecto físico y la respuesta del plantel, Madelón fue optimista: “Estamos bien. Lo más importante es que el plantel está sano. El único es Bruno Pittón, que se repone del cruzado. El equipo reacciona ante la adversidad. Todos los partidos son diferentes y Huracán nos estudió. Eso se notó y no nos dejó ser. Encima un horario poco habitual y se notó un equipo pastoso, cuando somos explosivos. Pero los pibes dieron todo. Hay que estar tranquilos y no llorar con los cobros. Había que ganar, pero no jugamos bien”.

El entrenador se mostró conforme con el estado de varios de sus dirigidos: “(Rodríguez) Maizon está bien, al igual que Juan Ludueña y Nico Paz está recontra bien. Ni hablar Claudio Corvalán. Quizás a Fernando Díaz es a quien le está costando por más por la adaptación, pero estamos bien preparados para la seguidilla. No hay excusas, estamos preparados. Si es por mí, jugaría cada dos días por lo hermoso que es el fútbol. Hay que descargar para volver a cargar”.

Sobre el gol de Marcelo Estigarribia, Madelón expresó: “No vi la jugada. No sé si estaba adelantado. Si fue, un tiro para nuestro lado (risas). Me alegro por Chelo. Es un delantero con gol que vuelve a marcar. Banqué mucho el proceso cuando estaba bajoneado y estaba claro que sus goles iban a venir. Así lo hago con todos. De a poco se va dando”.

Madelón palpitó el cruce de Copa Argentina

Ya pensando en lo que viene, el DT no dudó en marcar la importancia de la Copa Argentina y del próximo duelo ante River: “River tiene un plantelazo, pero nosotros tenemos también buenos jugadores. Es hacer lo nuestro y ver la mejor estrategia tratando de sacar ventaja en los aspectos que se pueda. Son los partidos que nos gusta. Nos recuerda lo que pasó hace ocho años. Llegamos bien y después esto es fútbol. Ojalá podamos marcar un inicio nuevo en Copa Argentina”.

Finalmente, Madelón subrayó: “Estamos saliendo de la zona baja, pero la Copa Argentina es sumamente importante. Te da cosas lindas. La defiendo siempre. Es reimportante y por eso siempre queremos estar adentro”.

