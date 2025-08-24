Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, dijo que es un punto que "valora" y que Huracán no los "dejó ser" en el 1-1 por la fecha 6 del Clausura

Ovación

Por Ovación

24 de agosto 2025 · 17:09hs
Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión igualó 1-1 con Huracán en el estadio 15 de Abril por la fecha 6 del Clausura y en conferencia, el entrenador Leonardo Madelón dejó su análisis. Reconoció que el equipo no mostró su mejor versión, aunque destacó la importancia de sumar ante un rival que, según sus palabras, “no nos dejó ser”.

“A (Cristian) Tarragona lo saqué, porque estaba en riesgo de que lo expulsen. No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos. Es un punto que valoro. En casa nos estamos haciendo fuertes y este pudimos ganarlo y también perderlo. Quizás no nos dejó Huracán. Somos dos cuerpos técnicos que nos conocemos y es un rival que viene de jugar varias finales. Es un equipo muy bueno. Fueron goles parecidos. No fuimos lo que nos gusta ser, pero siempre es bueno sumar. Vamos bien”, sostuvo el DT.

• LEER MÁS: Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

El análisis de Madelón en Unión

Madelón también explicó cuestiones tácticas y la lectura del desarrollo: “Ellos nos controlaban los laterales y con uno a los centrales. Contra otros rivales quizás ponía más delanteros. Pero no pasa por poner más gente en ataque. Porque quizás terminás tirando centros frontales y perdiendo el mediocampo en los despejes. No hay que ser avaros y entender que jugamos contra un rival bien trabajado. Vamos en el camino, queríamos los tres para seguir en la punta, pero tenemos que seguir preparados para lo que viene”.

Leonardo Madelón 1
El DT de Unión analizó el empate ante Huracán.

El DT de Unión analizó el empate ante Huracán.

Respecto al aspecto físico y la respuesta del plantel, Madelón fue optimista: “Estamos bien. Lo más importante es que el plantel está sano. El único es Bruno Pittón, que se repone del cruzado. El equipo reacciona ante la adversidad. Todos los partidos son diferentes y Huracán nos estudió. Eso se notó y no nos dejó ser. Encima un horario poco habitual y se notó un equipo pastoso, cuando somos explosivos. Pero los pibes dieron todo. Hay que estar tranquilos y no llorar con los cobros. Había que ganar, pero no jugamos bien”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

El entrenador se mostró conforme con el estado de varios de sus dirigidos: “(Rodríguez) Maizon está bien, al igual que Juan Ludueña y Nico Paz está recontra bien. Ni hablar Claudio Corvalán. Quizás a Fernando Díaz es a quien le está costando por más por la adaptación, pero estamos bien preparados para la seguidilla. No hay excusas, estamos preparados. Si es por mí, jugaría cada dos días por lo hermoso que es el fútbol. Hay que descargar para volver a cargar”.

Sobre el gol de Marcelo Estigarribia, Madelón expresó: “No vi la jugada. No sé si estaba adelantado. Si fue, un tiro para nuestro lado (risas). Me alegro por Chelo. Es un delantero con gol que vuelve a marcar. Banqué mucho el proceso cuando estaba bajoneado y estaba claro que sus goles iban a venir. Así lo hago con todos. De a poco se va dando”.

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Madelón palpitó el cruce de Copa Argentina

Ya pensando en lo que viene, el DT no dudó en marcar la importancia de la Copa Argentina y del próximo duelo ante River: “River tiene un plantelazo, pero nosotros tenemos también buenos jugadores. Es hacer lo nuestro y ver la mejor estrategia tratando de sacar ventaja en los aspectos que se pueda. Son los partidos que nos gusta. Nos recuerda lo que pasó hace ocho años. Llegamos bien y después esto es fútbol. Ojalá podamos marcar un inicio nuevo en Copa Argentina”.

Finalmente, Madelón subrayó: “Estamos saliendo de la zona baja, pero la Copa Argentina es sumamente importante. Te da cosas lindas. La defiendo siempre. Es reimportante y por eso siempre queremos estar adentro”.

La conferencia de Leonardo Madelón en Unión

MADELON POST HURACAN

Unión Leonardo Madelón Huracán
Noticias relacionadas
union no supo atacar y sumo un empate agridulce ante huracan en la lucha por escaparle al descenso

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

union no estuvo enchufado y debio conformarse con un punto mirando las dos tablas ante huracan

Unión no estuvo enchufado y debió conformarse con un punto mirando las dos tablas ante Huracán

el color de los hinchas de union para el partido ante huracan en el 15 de abril

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Unión perdió más partidos de los que ganó con el arbitraje de Andrés Merlos.

El historial de Unión con el arbitraje de Andrés Merlos

Lo último

Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Último Momento
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Ovación
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

La bronca de Jourdan: El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha

La bronca de Jourdan: "El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha"

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"