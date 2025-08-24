Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Unión no estuvo en su tarde y debió conformarse con la igualdad 1-1 contra Huracán, que jugó más de un tiempo con 10, por la fecha 6 del Clausura

Unión , que llegaba impulsado por la goleada en Alta Córdoba, se medía este domingo ante Huracán en busca de otro triunfo para escapar el descenso y, de paso, para lugar arriba en la zona A, por la fecha 6 del Clausura . Pero no estuvo en su tarde e igualó 1-1. Hugo Nervo para el Globo y Marcelo Estigarribia para el Tate. El partido se jugó en el 15 de Abril con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de UNO 106.3.

Unión jugó un primer tiempo muy flojo y Huracán se fue a los vestuarios ganando de manera absolutamente justificada. Fue más el Globo 11 contra 11 y también cuando se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Fabio Pereyra a los 30 minutos, luego de que Andrés Merlos le mostrará la segunda tarjeta amarilla por una infracción a Cristian Tarragona.

MALAS NOTICIAS PARA EL GLOBO: doble amarilla y roja a Pereyra en el partido entre Huracán y Unión y en la previa al clásico contra San Lorenzo en el #TorneoClausura.





Sin embargo y, cuando parecía que el Tate podía llevarse por delante al Globo, nada de eso sucedio. Huracán jugó con mucho aplomo, cuidando la pelota y sin sufrir en defensa y, a los 42 minutos, aprovechó un tiro libre para que Hugo Nervo, de cabeza, estableciera el 1 a 0. El zaguero salto con mucha facilidad sin oposición y metió un cabezazo de pique al suelo que, pese a la estirada de Matías Tagliamonte, se metió dentro del arco.

ARRIBA EL GLOBO: Nervo cabeceó y puso el 1-0 de Huracán contra Unión en el #TorneoClausura.





Pero antes del gol, el equipo dirigido por Frank Kudelka había generado dos chances muy claras. La primera llegó por intermedio de un tiro libre el cabezazo al primer palo de Leonel Pérez y una notable reacción de Tagliamonte para despejar con la mano izquierda.

ATAJADÓN: impresionante lo de Tagliamonte para evitar el gol de Huracán ante Unión en el #TorneoClausura.





Posteriormente a los 27 minutos, Juan Bisanz cabeceo de frente al arco y la pelota se estrelló en el travesaño cuando Tagliamonte nada podía hacer. A Unión le costó encontrar juego, se mostró lento y repetitivo en ataque, y su único argumento fue los pelotazos para Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. La única aproximación de Unión fue en el inicio a los 5 minutos, cuando Julián Palacios remató de media distancia y Hernán Galíndez voló para mandar la pelota al tiro de esquina.

Unión no tuvo intensidad y nunca logró presionar a Huracán. El partido se jugó siempre como quiso el Globo. De hecho el Tate no pudo aprovechar la ventaja de jugar 11 contra 10 y eso pareció terminar por confundirlo aún más. En nada se pareció al primer tiempo soñado que había jugado ante Instituto le costó asumir el protagonismo y por eso Huracán terminó justificando el resultado parcial.

El segundo tiempo entre Unión y Huracán

En el arranque del segundo tiempo parecía que a Unión le iba a costar el partido, pero rápidamente pudo igualarlo para ganar en tranquilidad. A los 4 minutos, Mateo Del Blanco metió un centro desde la derecha con rosca y Marcelo Estigarribia, con un cabezazo cruzado, decretó el 1 a 1.

LA MISMA FÓRMULA: Estigarribia ganó de cabeza y puso el 1-1 de Unión ante Huracán en el #TorneoClasura. ¿Qué te parece?





Unión llegaba al empate de manera impensada, ya que en el juego no había hecho méritos como para convertir. Parecía que ese gol podía significar un click en favor de Unión, pero en los minutos posteriores no logró imponer condiciones. Leonardo Madelon, buscando evitar quedarse con 10 jugadores, sacó a Cristian Tarragona, quien estaba jugando bien pero estaba amonestado y el que ingresó fue Lucas Gamba. Ese cambio no favoreció al Tate, que perdió al futbolista más inteligente para jugar de espaldas.

A diferencia de la primera etapa, era Unión el que tenía la pelota y el partido se jugaba en campo de Huracán, aunque se repetía con centros frontales. A los 22 minutos, Nicolás Palavecino ingresó en lugar de Mauricio Martínez, de flojo partido. A los 31 minutos, Madelón metió dos cambios juntos haciendo ingresar a Diego Díaz y Augusto Solari para las salidas de Julián Palacios y Estigarribia, quien se fue muy aplaudido. Unión tenia la pelota pero no encontraba los caminos y Huracán se defendía apostando por alguna contra. El ritmo del partido era lento y previsible, ya que al Tate le costaba filtrar pases.

Huracán se conformaba con el empate teniendo en cuenta que, desde los 30 minutos de la primera etapa, jugaba con 10 futbolistas. Unión no encontró los caminos y debió conformarse con el empate. Si bien enfrentó a un rival calificado como lo es Huracán, indudablemente que fue un paso atrás en lo futbolístico. Lo único para rescatar es que al menos logró empatar un partido que se le presentaba complejo luego del gol de Huracán. Un punto que no suma demasiado y que seguramente le servirá a Madelón para tomar nota. Ahora Unión se enfoca en el partido de Copa Argentina ante River en donde para pasar de ronda tendrá que mejorar y mucho

Formaciones de Unión y Huracán

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic; Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Goles: PT 43' Martín Nervo (H) y ST 4' Marcelo Estigarribia (U).

Expulsado: PT 30' Fabio Pereyra (H).

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: 15 de Abril.