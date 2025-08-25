Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Hubo empujones y mucha tensión en el cierre de la caída de Argentina ante Dominicana por la segunda fecha de la AmeriCup.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 06:56hs
Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

En el marco de la segunda fecha de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota en un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo, al punto tal que tras el final, se generaron disturbios entre los jugadores.

El equipo nacional perdió por 84-83 ante República Dominicana en tiempo suplementario. El resultado complica el panorama argentino en el torneo, por lo que ahora deberá buscar la clasificación a cuartos de final este lunes a las 18:40 ante Colombia.

El encuentro fue parejo y disputado durante los 45 minutos. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las actuaciones de Gonzalo Corbalán —máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias— y Nicolás Brussino. A pesar de esto, el dominio de República Dominicana en los rebotes ofensivos complicó el desarrollo.

El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) empató el marcador, pero el base no logró lanzar a tiempo en la última posesión, llevando el juego al suplementario. En el tiempo extra, la paridad se mantuvo hasta el final. Dominicana tomó una ventaja mínima, y los intentos de triple de Vildoza y el tiro final de Juani Marcos no ingresaron, sellando la victoria para el conjunto caribeño, con David Jones como goleador dominicano (20 puntos).

Tras el final, se vivieron momentos de tensión con empujones entre jugadores, reflejo de lo caliente y disputado que fue el encuentro. Argentina ahora deberá buscar la clasificación en su próximo partido, cuando se enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.

El video del escándalo entre Argentina y Dominicana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GIGANTESbasket/status/1959869080686514469&partner=&hide_thread=false

Argentina Dominicana AmeriCup
Noticias relacionadas
argentina debuta ante el anfitrion nicaragua en la americup

Argentina debuta ante el anfitrión Nicaragua en la AmeriCup

Francisco Giorgis, en salto, y Bautista Almada, en slalom, ganaron las medallas de oro y plata en Asunción en esquí náutico.

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

con juan fernandez en el roster, argentina definio el plantel para la americup

Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

argentina enfrenta a panama antes del estreno en la americup

Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

Lo último

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Último Momento
Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"