Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

La Liga Santafesina de Fútbol cumplió el objetivo de colocar la iluminación en la Pedro Pasculli del predio Nery Pumpido

Este domingo en la antesala a los encuentros de la Copa Túnel Subfluvial y con la presencia de la embajadora de esta primera edición, Claudia Giaccone, se encendieron las luces de manera oficial de la cancha número dos del predio de la Liga. Gran marco en el acto previo a los juegos de Cuartos de Final. En la tarde-noche en el predio Nery Alberto Pumpido se llevó a cabo el acto para inaugurar oficialmente las luminarias de la cancha Pedro Pablo Pasculli donde el contexto tuvo que ver con la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

A propósito de esto, la embajadora de esta primera edición, la Subsecretaria de la Región Centro del Gobierno de Santa Fe, Claudia Giaccone, se hizo presente para ser homenajeada y acompañar a nuestro Presidente Leandro Birollo en este hecho trascendental para el desarrollo de las actividades liguistas.

Los otros miembros de la Mesa Directiva que participaron del acto fueron el Vicepresidente, Herbert Bassita, el Tesorero, Fabricio Galateo, el Secretario, Luis López, y la Secretaria del Fútbol Femenino, Viviana Servidio, quien justamente le entregó a Giaccone la camiseta de los seleccionados de la Liga Santafesina.

Asimismo estuvieron el Secretario de Torneos, Gastón Olivera, protagonista del proyecto de iluminación, el Director de Selecciones, Gustavo Ferroglio y distintos coordinadores del fútbol liguista, como José Lazzarini de Universidad y Manuel Minella, de Colón Femenino.

image El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, junto a Claudia Giaccone, embajadora funcionaria del gobierno provincial.

Tras el evento en el que tomaron la palabra Leandro Birollo y Claudia Giaccone, con la conducción de Luciano Brondino y el posterior encendido de las luces, se descubrió la plaqueta que dejó oficialmente inauguradas las luminarias que esta gestión logró llevar adelante en el predio Nery Alberto Pumpido: El 18 de junio en la cancha Leopoldo Jacinto Luque con fondos asignados desde el programa Brigadier del Gobierno de Santa Fe y este 24 de agosto en la Pedro Pablo Pasculli con inversiones que decidió realizar la Mesa Directiva.

Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe a través de la destinación de fondos del programa Brigadier se cumplió la primera meta, que era poder jugar de noche en el predio Nery Pumpido. Pero la actual gestión buscó ir por más y otra de las metas era que la cancha Pedro Pablo Pasculli también tuviera iluminación para poder disputar mayor cantidad de encuentros en horario nocturno.

Esta inauguración va a permitir tener una franja horaria más amplia para albergar distintos partidos correspondientes a nuestro fútbol, tanto por los torneos oficiales como también para los torneos de verano que organizamos desde inicios de 2024 para las formativas. Como así también los provinciales que la Federación Santafesina dispone jugar en la Capital de La Bota.