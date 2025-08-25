Uno Santa Fe | Ovación | Pedro

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

La Liga Santafesina de Fútbol cumplió el objetivo de colocar la iluminación en la Pedro Pasculli del predio Nery Pumpido

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 08:36hs
En el predio Nery Pumpido se dejó inaugurada la iluminación de la cancha Pedro Pablo Pasculli.

En el predio Nery Pumpido se dejó inaugurada la iluminación de la cancha Pedro Pablo Pasculli.

Este domingo en la antesala a los encuentros de la Copa Túnel Subfluvial y con la presencia de la embajadora de esta primera edición, Claudia Giaccone, se encendieron las luces de manera oficial de la cancha número dos del predio de la Liga. Gran marco en el acto previo a los juegos de Cuartos de Final. En la tarde-noche en el predio Nery Alberto Pumpido se llevó a cabo el acto para inaugurar oficialmente las luminarias de la cancha Pedro Pablo Pasculli donde el contexto tuvo que ver con la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Inauguración de la iluminación de la cancha Pedro Pasculli

A propósito de esto, la embajadora de esta primera edición, la Subsecretaria de la Región Centro del Gobierno de Santa Fe, Claudia Giaccone, se hizo presente para ser homenajeada y acompañar a nuestro Presidente Leandro Birollo en este hecho trascendental para el desarrollo de las actividades liguistas.

Los otros miembros de la Mesa Directiva que participaron del acto fueron el Vicepresidente, Herbert Bassita, el Tesorero, Fabricio Galateo, el Secretario, Luis López, y la Secretaria del Fútbol Femenino, Viviana Servidio, quien justamente le entregó a Giaccone la camiseta de los seleccionados de la Liga Santafesina.

Asimismo estuvieron el Secretario de Torneos, Gastón Olivera, protagonista del proyecto de iluminación, el Director de Selecciones, Gustavo Ferroglio y distintos coordinadores del fútbol liguista, como José Lazzarini de Universidad y Manuel Minella, de Colón Femenino.

image
El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, junto a Claudia Giaccone, embajadora funcionaria del gobierno provincial.

El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, junto a Claudia Giaccone, embajadora funcionaria del gobierno provincial.

Tras el evento en el que tomaron la palabra Leandro Birollo y Claudia Giaccone, con la conducción de Luciano Brondino y el posterior encendido de las luces, se descubrió la plaqueta que dejó oficialmente inauguradas las luminarias que esta gestión logró llevar adelante en el predio Nery Alberto Pumpido: El 18 de junio en la cancha Leopoldo Jacinto Luque con fondos asignados desde el programa Brigadier del Gobierno de Santa Fe y este 24 de agosto en la Pedro Pablo Pasculli con inversiones que decidió realizar la Mesa Directiva.

Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe a través de la destinación de fondos del programa Brigadier se cumplió la primera meta, que era poder jugar de noche en el predio Nery Pumpido. Pero la actual gestión buscó ir por más y otra de las metas era que la cancha Pedro Pablo Pasculli también tuviera iluminación para poder disputar mayor cantidad de encuentros en horario nocturno.

Esta inauguración va a permitir tener una franja horaria más amplia para albergar distintos partidos correspondientes a nuestro fútbol, tanto por los torneos oficiales como también para los torneos de verano que organizamos desde inicios de 2024 para las formativas. Como así también los provinciales que la Federación Santafesina dispone jugar en la Capital de La Bota.

Pedro Liga Santafesina Claudia Giaccone
Noticias relacionadas
femenino: gimnasia vencio a republica en el inicio del clausura

Femenino: Gimnasia venció a República en el inicio del Clausura

asi sera el programa de partidos de la fecha 6 del prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado aldosivi

Estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado Aldosivi

river, con un muleto ante lanus pensando en union

River, con un muleto ante Lanús pensando en Unión

Lo último

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Último Momento
Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"