Con Balboa y Orsini en cancha, Unión busca el empate ante Sarmiento en Junín

En ese recorrido, el equipo de Cristian González venció a Racing 1-0, para después empatar sin goles ante San Lorenzo y el actual líder Godoy Cruz, respectivamente.

Si bien integra la lista de viajeros, es una incógnita saber si jugará o no el defensor Federico Vera, que no entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Si no llega, su reemplazante sería Tiago Banega.

Live Blog Post ST 9 minutos: González metió tres cambios para buscar la igualdad A la cancha, Vera junto a Orsini y Balboa para que Unión busque el empate frente a Sarmiento Sarmiento-Unión3.jpg Prensa Unión

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega el complemento en el Eva Perón de Junín Sarmiento le gana 1-0 a Unión, que volvió con los mismos once que cerraron la etapa inicial image.png

Live Blog Post PT 48 minutos: Sarmiento le gana a Unión en la única llegada que tuvo en la etapa Sarmiento aprovechó la única ocasión de peligro y con un tanto de Lisandro López vence a Unión en el Eva Perón Sarmiento-Unión2.jpg Prensa Sarmiento

Live Blog Post PT 34 minutos: gol de Sarmiento, apareció Lisandro López Sarmiento tuvo la primera llegada clara de la tarde en Junín y Licha López capitalizó un centro para poner el 1-0 sobre Unión image.png

Live Blog Post PT 12 minutos: sale Del Blanco lesionado en Unión Mateo Del Blanco recibió una dura patada y apenas duró un par de minutos más en la cancha. Lo reemplazó Bruno Pittón, están 0 a 0 Mateo Del Blanco.jpg Prensa Unión.

Live Blog Post PT 0 minutos: ya juegan en el Eva Perón, Sarmiento ante Unión Por la 8ª fecha de la zona B, Sarmiento enfrenta a Unión, que busca estirar su invicto como visitante image.png

SÍNTESIS

Sarmiento: Sarmiento: Fernando Monetti; Franco Paredes, Juan Guasone, Juan Manuel Insaurralde, Juan Hernández; Gabriel Díaz, José Mauri, Fernando Godoy; Sergio Quiroga; Lisandro López e Iván Morales. DT: Israel Damonte.

Unión: Nicolás Campisi; Tiago Banega, Nicolás Paz, Franco Pardo, Valentín Fascendini y Mateo del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Lucas Gamba y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Goles: PT 34' Lisandro López (S)

Cambios: PT 12' Bruno Pittón x Mateo Del Blanco (U); ST 9' Federico Vera x Tiago Banega; Nicolás Orsini y Adrián Balboa por Nicolás Fascendini y Gonzalo Morales (U); 13' Agustín Fontana x Iván Morales (S)

Amarillas: Morales, Mauri (S)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Eva Perón.