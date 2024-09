El motivo del resurgir futbolístico de Enzo Roldán en Unión

Una de las novedades que tuvo Unión en este partido ante Godoy Cruz fue la aparición como titular de Enzo Roldán, quien venía sumando minutos en Reserva, con muchas ganas e intención de recuperar su mejor forma física y futbolística.

El volver a ser para Enzo Roldán en Unión

En Enzo Roldán hubo un antes y un después de la operación a la que fue sometido en los meniscos de su rodilla izquierda. Hasta ese momento, se mostró como uno de los jugadores más importantes del plantel de Unión, que sufrió muchísimo su ausencia. Era tan indispensable para ese equipo de Cristian González que hizo todo lo posible y se especuló con la chance de que pueda estar presente en el partido final de la Copa de la Liga 2023 donde el equipo se jugó su permanencia en Primera.

Kily González, en una muestra cabal de la consideración que le tiene, lo fue colocando en su equipo ideal en los partidos de pretemporada en Uruguay y tuvo toda la intención de consolidarlo como titular para el inicio de la Copa de la Liga, pero estuvo lejísimo de la versión anterior.

Enzo Roldan.jpeg Prensa Unión

Fue un bajón muy pronunciado. Incluso se resintió de la lesión en su rodilla izquierda, a tal punto de tener casi nula participación, ni con minutos desde el banco de los suplentes. Así pasó la Copa de la Liga y arrancó la Liga Profesional. Pero hubo un clic que realizó el jugador, y que se animó a contarlo tras la victoria ante Godoy Cruz.

Desde hace varias semanas se venía mencionando que Kily González venía pergeñando un movimiento en la mitad de la cancha, con la salida de Joaquín Mosqueira para la aparición de Enzo Roldán o Patricio Tanda. El ex-Boca incluso pidió bajar a Reserva para ganar minutos de juego.

Enzo Roldán, con la apuesta y la banca de Kily González

De igual manera, fue sorpresiva su aparición entre los titulares frente a Godoy Cruz, cerrando un gran partido, y con la emoción a flor de piel, ya que después de mucho tiempo Enzo Roldán se volvió a sentir importante dentro de un campo de juego.

Fue así que luego del partido, en diálogo con TyC Sports, Enzo Roldán se animó a contar que pidió ayuda psicológica para intentar salir del pozo futbolístico y anímico la cual había caído, que lo había marginado de la chance de ser considerado por Cristian González.

"Tuve que acudir al psicólogo, no me da nada decirlo. La gente o el jugador se tiene que dar cuenta que hay veces que no se puede solo. El psicólogo del club me ayudó mucho, de muchas formas, asenté cabeza con él, tengo que agradecerle mucho y se lo quiero dedicar a él", reconoció Enzo Roldán.

Mientras que Cristian González, dijo: "Nos ocupamos primero desde lo humano, para luego darles a los jugadores herramientas desde lo futbolístico. Enzo Roldán está haciendo una lucha interna de que puede y ojalá siga así".