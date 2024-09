Marca la diferencia: Unión es el equipo de mejor rendimiento en los segundos tiempos

Esto no quiere decir que no se ilusione. Todo lo contrario, la felicidad y el entusiasmo se le salen por los poros. Está logrando lo que antes no pudo y con una base que se sostiene hace más de seis meses, ya que no llegaron refuerzos. Es cocinar con lo que hay y "pelear contra todo y contra todos hasta el final", como lo dijo en la pasa conferencia.

Ante Godoy Cruz volvió a mostrar credenciales, ya que hacía tres partidos que no gana y lo hizo siendo solvente y letal. Le costó un poco más de la cuenta, ya que tuvo que sobreponerse a la adversidad, pero cuando quebró al rival en el segundo tiempo, ya no había vuelta atrás.

Unión hace la diferencia en los segundos tiempos

Además del invicto como local de ocho partidos (seis triunfos y dos empates), hay otro dato que quizás pocos notaron: es el equipo de mejor rendimiento en los segundos tiempos en la Liga Profesional. En este juego estadístico, ganó seis, empató ocho y perdió solo un complemento. Una efectividad del 66%.

image.png Unión es el mejor en los segundos tiempos.

Justamente ante el Tomba lo más destacado lo hizo en los segundo acto, con el aporte del pibe Lionel Verde y Gonzalo Morales. Kily sabe que hay que ajustar detalles sobre el inicio, pero igual plasmó que tiene armas y argumentos para plantarse y ser protagonista. Así lo consigue en esta Liga Profesional, donde es una de las revelaciones y va por más.