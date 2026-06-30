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El plantel de Unión continúa con la puesta a punto y Madelón aguarda por definiciones

El plantel rojiblanco trabajará hasta el viernes en el predio Casa Unión. Este miércoles será jornada de doble turno y Madelón aguarda por la llegada de jugadores

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 11:38hs
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El DT de Unión Leonardo Madelón se mantiene expectante aguardando novedades en este mercado de pases.

Prensa Unión

El DT de Unión Leonardo Madelón se mantiene expectante aguardando novedades en este mercado de pases.

Por ahora, son muchos más los jugadores que se van que los que llegan. La dirigencia de Unión pretende realizar una depuración del plantel y por ese camino intenta avanzar.

Unión entrena y Madelón aguarda por definiciones

Y el que más ansioso está es el DT Leonardo Madelón. Y no es para menos, ya que no tiene certezas respecto a qué jugadores continuarán y los que vendrán.

Con la venta de Rafael Profini, la tesorería se asegura un dinero importante, pero en lo futbolístico se trata de una baja importante y por ese motivo, el cuerpo técnico quiere un reemplazo.

Por su parte, se espera definiciones respecto a las posibles transferencias de Mateo Del Blanco, Maizon Rodríguez y Julián Palacios. Todos ellos, jugadores indispensables en la consideración del entrenador.

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Por cada titular que se vaya, Madelón pretende sumar un refuerzo que llegue para jugar. Por ahora, la única cara nueva es Mauro Luna Diale, quien deberá ponerse a punto en lo futbolístico.

En medio de tantas cuestiones por definir, la única certeza es la modalidad de trabajo del plantel. El mismo entrenará hasta el viernes en Casa Unión.

Todos los entrenamientos serán en horario matutino, a excepción de este miércoles, cuando los jugadores trabajen en doble turno.

Unión Madelón plantel
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