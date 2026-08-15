Madelón, duro por la derrota de Unión: "No me siento identificado con el partido de hoy"

El entrenador del Tatengue no ocultó su malestar después del 1-0 ante San Lorenzo. Reconoció que el equipo estuvo lejos de su mejor versión y adelantó que analiza realizar cambios para intentar modificar el rumbo.

Leonardo Madelón no buscó excusas después de la segunda derrota consecutiva de Unión . El entrenador fue autocrítico luego del 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y reconoció que el equipo mostró una versión que no lo representa.

“No estoy bien porque no me siento identificado con el partido de hoy. No nos representa. Nosotros éramos un equipo fuerte, sólido y no hicimos un buen partido”, admitió el DT en conferencia de prensa.

Madelón consideró que San Lorenzo terminó ganando “con poco, con lo justo”, pero remarcó que Unión cometió demasiadas imprecisiones y nunca logró plasmar lo trabajado durante la semana.

“Algo hay que cambiar”, dijo el DT de Unión

El entrenador dejó una frase que abre la puerta a modificaciones importantes para lo que viene: “Si hay que cambiar, cambiaré”.

Madelón pidió esperar hasta el lunes para analizar el encuentro con mayor tranquilidad, aunque dejó claro que deberá tomar decisiones. “Cuando no funciona algo, hay que reverlo, mirarlo bien y tomar decisiones lo antes posible”, sostuvo.

Y profundizó: “Algo hay que cambiar. Si no te gusta lo que estás recibiendo, prestá atención a lo que estás emitiendo. Capaz que la emisión nuestra o el sistema de entrenamiento no es bueno, o el sistema táctico no es bueno”.

El DT también puso el foco en la renovación que atravesó el plantel y la salida de varios futbolistas importantes: “Tenemos cuatro o cinco jugadores del equipo natural que se nos fueron y quizás tengo que adaptarme. No es lo mismo la ida de algunos con las características de otros”.

Unión, un equipo que necesita madurar

Madelón también se refirió a una de las dificultades que viene observando en Unión, especialmente cuando juega fuera de Santa Fe.

“Nos cuesta”, reconoció, y explicó que el plantel cuenta con varios futbolistas jóvenes que todavía necesitan mayor experiencia para afrontar determinados escenarios.

“Los centrales son jóvenes, tenemos varios pibes que por ahí les puede costar adaptarse, sobre todo de visitante. Necesitan un padre de afuera, un padre deportivo, digamos, y ahí tengo que estar yo”, señaló.

El entrenador también rechazó cualquier posibilidad de trasladar la responsabilidad exclusivamente a sus jugadores: “No puedo tirar la pelota afuera y decir que es culpa de los jugadores. Yo me tengo que hacer cargo”.

Las lesiones no son la principal preocupación

Respecto de los futbolistas que debieron abandonar el partido, Madelón aclaró que las lesiones de Joaquín Mosqueira y Lautaro Vargas fueron producto de traumatismos, mientras que Ignacio Malcorra sufrió una molestia muscular.

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“No me preocupa porque es un equipo sano. Este año y el año pasado casi no hubo lesiones”, explicó.

Ahora el desafío será recuperarse rápidamente. Unión tendrá que dejar atrás la derrota ante San Lorenzo y enfocarse en su próximo compromiso, donde buscará volver a sumar para cambiar el ánimo.

“Estoy golpeado. Hay que sacarlo rápido. ¿Y cómo lo sacás? En cancha, demostrando y sumando”, cerró Madelón.