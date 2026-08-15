El uno por uno de Unión en la derrota ante San Lorenzo.

Unión jugó un flojo partido y terminó sumando su segunda derrota al hilo. Casi nada para destacar en el equipo rojiblanco

Matías Mansilla (4): Estaba atajando bien, brindando confianza con un par de buenas tapadas, sin embargo, el gol es responsabilidad suya dado que el remate de Auzmendi ingresa por el primer palo.

Lautaro Vargas (4): Debió ser reemplazado en el entretiempo por una lesión en la rodilla. Pasó muy poco al ataque y en defensa por momentos sufrió cuando lo encararon.

Maizon Rodríguez (5): Tuvo un rendimiento discreto, algunos buenos despejes de cabeza, se las rebuscó para controlar a los delanteros rivales.

Juan Pablo Ludueña (5): Al igual que su compañero de zaga, no cometió errores puntuales, se mostró bastante expeditivo buscando no complicarse.

Bruno Pittón (3): Muy flojo partido, le cuesta desde lo físico y eso hace que termine sufriendo los partidos. Cuando encararon por su sector lo superaron con facilidad.

Julián Palacios (5): Aún con ciertas imprecisiones, es un jugador que siempre intenta, en este partido le faltó mayor claridad en los metros finales, pero aportó entrega y sacrificio.

Lucas Menossi (4): Pudo haber sido expulsado en el primer tiempo por una dura infracción en la que fue con plancha. Y luego estando amonestado metió un codazo que también le pudo valer la tarjeta roja.

Joaquín Mosqueira (-): Fue reemplazado a los 28' debido a una lesión en su rodilla. En los minutos que jugó no pudo imponerse en la zona media y además se mostró errático en el manejo del balón.

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Ignacio Malcorra (-): Jugó apenas 17' ya que debió ser reemplazado por una molestia muscular que seguramente lo dejará afuera por algunos partidos. En lo poco que jugó no gravitó por el carril izquierdo.

Marcelo Estigarribia (3): No incidió en ataque y además termina siendo en parte responsable en el gol de San Lorenzo ya que despeja de cabeza hacia atrás y le deja el balón a Auzmendi.

Cristian Tarragona (4): Está atravesando su peor momento, lejos del gol y sin aportar en ataque. En este partido lo anticiparon con facilidad y terminó siendo intrascendente.

Mauro Luna Diale (4): Le falta la explosión que supo tener a la hora de encarar. Cuando intenta no logra acelerar y por eso terminó jugando hacia los costados.

Emilio Giaccone (5): Dentro de un contexto complicado para Unión, al menos le dio mayor movilidad y contención a la zona media, en donde San Lorenzo impuso condiciones.

Juan de Dios Pintado (5): Pasó bastante al ataque e intentó con algunos centros. Al menos le dio cierta movilidad al sector derecho, mejor atacando que defendiendo.

Eric Ramírez (-): Pocos minutos en cancha, quizás sea tiempo de que juegue un poco más. Intentó con alguna maniobra personal, pero no pudo desequilibrar.

Misael Aguirre (-): Ingresó junto con Ramírez, pero tampoco pudo imponerse en los metros finales. Perdió el puesto como titular debido a los rendimientos anteriores.