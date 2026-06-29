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Vence la opción por Cardozo: ¿negocio frustrado para Unión o una nueva oportunidad?

Este martes vence para Belgrano la opción de compra por el arquero Thiago Cardozo, pero a esta altura no la accionará. ¿Es bueno o malo para Unión?

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 16:53hs
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Vence la opción por Cardozo: ¿negocio frustrado para Unión o una nueva oportunidad?

Si bien para algunos todavía hay alguna expectativa, para otros no, ya que este martes expira el plazo que tiene Belgrano para ejecutar la opción de compra por el arquero Thiago Cardozo. Algo que, si ya no se dio hasta ahora, menos en estas horas, por lo que Unión deberá ver que es lo más conveniente pensando a futuro.

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Durante las últimas semanas hubo contactos entre ambas instituciones. El club cordobés presentó todas ofertas inferiores al monto pactado ante un Unión que no se movía de lo establecido: 1.200.000 dólares por el 100% del pase. De ahí salía su parte por el 65% que posee. Lo demás le pertenece al golero. Pero para el Pirata es una cifra demasiado elevada. Por eso, el silencio de las últimas horas alimenta una sensación cada vez más fuerte en Santa Fe: Belgrano dejará vencer el plazo y verá cómo seguir negociando de otra manera.

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¿Es bueno o malo para Unión que Belgrano no accione la opción por Cardozo?

Con el préstamo en el Celeste hasta diciembre y sabiendo que el arquero despertó interés en otros clubes, Unión entiende que el escenario incluso podría beneficiarlo. Si la opción caduca, recuperará el control absoluto de la negociación y tendrá libertad para fijar nuevas condiciones económicas ante cualquier interesado, incluido Belgrano.

Termina este martes el plazo para que Belgrano compra a Cardozo mediante la opción que puso Unión.

Termina este martes el plazo para que Belgrano compra a Cardozo mediante la opción que puso Unión.

Es una diferencia importante. Ya no habrá un precio prefijado por contrato ni una prioridad exclusiva para Belgrano. El Tatengue volverá a tener la llave de una eventual transferencia y buscará obtener una cifra superior si aparece una propuesta que convenza. Lo malo es que Unión necesita dinero con urgencia y ahora deberá seguir esperando. De alguna manera, es plata que contaba para cumplir con obligaciones, pero no está.

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La situación del arquero se mezcla con un receso cargado de obligaciones para la dirigencia. Mientras intenta cerrar incorporaciones, desprenderse de futbolistas, resolver inhibiciones y equilibrar las cuentas, también deberá decidir qué hacer con uno de los activos que todavía conserva valor de mercado. Este martes se cerrará una etapa. Si Belgrano no ejecuta la opción, vencerá un plazo, pero no la negociación. Al contrario, podría abrirse un nuevo capítulo en el futuro de Thiago Cardozo, esta vez con Unión manejando todas las cartas sobre la mesa.

Unión Thiago Cardozo Belgrano
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