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Las inhibiciones golpean a Unión: los juveniles salen al rescate en el debut ante Platense

Las deudas que mantiene el club con Juventud Las Piedras y Sol de América impiden habilitar a los refuerzos, por lo que Leonardo Madelón recurrirá a varios juveniles para el estreno en el Torneo Clausura ante el Calamar.

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 06:50hs
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Las inhibiciones golpean a Unión: los juveniles salen al rescate en el debut ante Platense

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura con un desafío que va mucho más allá de lo futbolístico. Desde las 21.15, visitará a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A, condicionado por las inhibiciones que pesan sobre el club en la FIFA y que le impedirán a Leonardo Madelón utilizar a los refuerzos incorporados en este mercado de pases.

Las inhibiciones obligan a cambiar los planes en Unión

Las deudas con Juventud Las Piedras, por el pase de Maizon Rodríguez, y con Sol de América, por Fernando Díaz, siguen sin resolverse y mantienen inhibido al Tatengue. Como consecuencia, los futbolistas incorporados durante el receso no podrán ser habilitados para este compromiso.

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Si bien el entrenador concentró a Juan de Dios Pintado, Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale y Eric Ramírez, ninguno de ellos estaría en condiciones de jugar. El único de los cinco refuerzos que directamente no fue convocado fue Joaquín Mosqueira.

La situación también alcanza al propio Maizon Rodríguez, quien tampoco podrá ser utilizado, lo que obligará al cuerpo técnico a recurrir a varias alternativas surgidas de las inferiores.

La oportunidad para los juveniles en Unión

Las bajas abrirán la puerta para varios futbolistas formados en el club. Uno de los casos más destacados será el del sanjustino Tomás Fagioli, quien reemplazaría justamente a Maizon Rodríguez y tendría la posibilidad de debutar oficialmente en Primera División.

Además, tras la salida de Mateo Del Blanco, Lucas Ayala tendría su estreno como lateral izquierdo, mientras que Emilio Giaccone se perfila para acompañar a Lucas Menossi en la mitad de la cancha.

Sobre el sector izquierdo aparecen dos alternativas: el juvenil Santiago Grella o Brahian Cuello, mientras que en ataque Misael Aguirre acompañaría a Cristian Tarragona, aprovechando también la ausencia de Marcelo Estigarribia, quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo.

Vale recordar que en relación al equipo que terminó jugando en el Torneo Apertura, más allá de Del Blanco, también se fueron al exterior Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania y Mauro Pittón al Tenerife de España, todos jugadores titulares para Leo Madelón.

Un estreno exigente en Vicente López

Del otro lado estará un Platense que también buscará arrancar con el pie derecho. El encuentro se disputará desde las 21.15, con arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium.

El Calamar llega fortalecido tras una buena primera parte del año. Aunque no logró clasificarse a los playoffs del Apertura, terminó segundo en su grupo de la Copa Libertadores con 10 puntos y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Coquimbo en agosto.

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Madelón armó los 11 de Unión sin los refuerzos y con una baja para visitar a Platense

Unión, por su parte, tuvo un semestre positivo al alcanzar los cuartos de final del Apertura. Después de clasificar como octavo de su zona, dio el golpe eliminando como visitante a Independiente Rivadavia en octavos, aunque luego quedó eliminado frente a Belgrano, que terminaría consagrándose campeón.

Ahora, el inicio del Clausura encontrará al equipo de Madelón en una situación inesperada: sin poder utilizar a los futbolistas que llegaron para potenciar el plantel y con la obligación de que los juveniles den un paso al frente para sostener la ilusión tatengue.

Formaciones de Platense y Unión

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello o Santiago Grella; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21.15.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports Premium.

Unión Platense inhibiciones
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