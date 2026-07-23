Madelón armó los 11 de Unión sin los refuerzos y con una baja para visitar a Platense

Unión no llegó para levantar las inhibiciones, por lo que el DT Leonardo Madelón definió la formación, con una baja sorpresiva para jugar ante Platense

Unión visita a Platense y Madelón no podrá disponer de los refuerzos.

A un día del debut ante Platense, la realidad indica que Unión no llegará a levantar la inhibición y en consecuencia, su DT Leonardo Madelón no podrá utilizar los cinco refuerzos que ya están entrenando con el plantel.

De esta manera, el entrenador rojiblanco ya tendría definida la formación titular que visitará al Calamar, este viernes desde las 21.15 con el arbitraje de Sebastián Martinez.

Será prácticamente equipo que viene de jugar el último amistoso ante Rosario Central, ya que en ese partido, Mauro Luna Diale fue titular como carrilero izquierdo.

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Pero al no poder utilizar a los refuerzos, el DT rojiblanco definió que Brahian Cuello juegue por la banda izquierda en lugar de Luna Diale. Pero los dolores de cabeza no quedan ahí, ya que Maizon Rodríguez sintió una molestia muscular y quedó descartado también. Su reemplazo sería Tomás Fagioni.

Así las cosas, la formación titular será con: Matías Mansilla: Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala: Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello: Misael Aguirre y Cristian Tarragona