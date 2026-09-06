Unión, con una buena noticia entre los concentrados para recibir al líder Instituto

Unión cuenta con una gran novedad entre los citados para enfrentar este lunes a Instituto. Un retorno clave y dos bajas de peso.

Unión tiene todo listo para recibir al líder Instituto este lunes, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Leonardo Madelón dio a conocer la lista de convocados, que presenta como principal novedad el regreso de Joaquín Mosqueira, recuperado de un esguince de rodilla.

La presencia de Mosqueira entre los concentrados representa una noticia positiva para el cuerpo técnico. El mediocampista evolucionó favorablemente de la lesión que lo había marginado de los últimos partidos y vuelve a estar a disposición de Madelón.

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Incluso, su regreso podría ser más rápido de lo esperado. Lucas Menossi arrastra molestias musculares y será seguido de cerca en las horas previas al encuentro ante Instituto. Si finalmente no está en condiciones de ser titular, Mosqueira aparece como una de las principales alternativas para ocupar su lugar en la mitad de la cancha.

El volante había sido una pieza importante para el equipo antes de su lesión y su recuperación le permite al entrenador recuperar una variante de peso para un partido exigente ante el puntero de la Zona A.

Las dos ausencias que tendrá Madelón en Unión

Entre los nombres que no aparecen en la nómina se destaca Maizon Rodríguez, quien dejó de pertenecer al plantel luego de que Unión concretara su transferencia al Krasnodar de Rusia. El defensor fue vendido recientemente y ya no forma parte de las opciones del entrenador.

Estos son los jugadores convocados por Leonardo Madelón para recibir a Instituto por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.



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La otra baja es Julián Palacios, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en el encuentro frente a Aldosivi. Por ese motivo, el mediocampista no podrá estar a disposición para el compromiso de este lunes.

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Ante este escenario, Tomás Fagioli y Matías Rocha aparecen como alternativas para la defensa, mientras que Madelón también deberá resolver qué sucede con Menossi para terminar de definir la formación.

Los 23 convocados de Unión

La lista confeccionada por Madelón está integrada por:

Arqueros: Matías Mansilla y Lucas Meuli.

Defensores: Juan de Dios Pintado, Nazareno Fazzi, Matías Rocha, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Mateo Aimar, Lucas Ayala y Bruno Pittón.

Mediocampistas: Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Santiago Grella, Brahian Cuello y Ignacio Malcorra.

Delanteros: Ricardo Solbes, Valentín Cerrudo, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Misael Aguirre y Eric Ramírez.

Un partido de máxima exigencia

Unión llega al cruce después de haber goleado 4-1 a Sarmiento de Junín y buscará extender su buen momento para consolidarse en los puestos de clasificación. Enfrente estará Instituto, líder de la Zona A, que llega al 15 de Abril dispuesto a defender su condición de puntero.

El encuentro se disputará este lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril. Para Madelón, la recuperación de Mosqueira abre una puerta importante, aunque la situación de Menossi será una de las claves para definir el equipo que buscará darle otro golpe al líder.