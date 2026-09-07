Cómo le fue a Unión con Nicolás Lamolina como árbitro

Nicolás Lamolina será el árbitro del partido de Unión ante Instituto, por la octava fecha del Clausura. El antecedente más reciente es el triunfo 2-1 ante Lanús.

Unión recibirá este lunes al líder Instituto con arbitraje de Nicolás Lamolina, un juez con el que el Tatengue registra más resultados positivos que negativos. El partido de la fecha 8 de la Zona A se jugará desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril.

Lamolina estará acompañado por Adrián Delbarba y Javier Mihura como asistentes, mientras que Guillermo González será el cuarto árbitro. En el VAR estará Juan Pablo Loustau, acompañado por Javier Uziga como AVAR.

Un antecedente reciente favorable para Unión

La última vez que Lamolina dirigió a Unión fue el 7 de agosto de 2026, cuando el equipo de Leonardo Madelón derrotó 2-1 a Lanús en Santa Fe.

Unión sumó una victoria clave para afianzarse en el Torneo Clausura.

Ese encuentro forma parte de un historial bastante extenso del árbitro con el conjunto rojiblanco, que se inició cuando Unión todavía competía en la Primera Nacional.

Entre los antecedentes más destacados aparecen también el triunfo 1-0 frente a Racing en Avellaneda, por la Copa de la Liga 2024, y la goleada 4-1 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, también durante 2024.

El balance de Unión con Lamolina

En total, Lamolina dirigió a Unión en 22 partidos, con un saldo de ocho victorias, nueve empates y cinco derrotas. En esos encuentros, el árbitro amonestó a 63 jugadores de Unión y expulsó a seis.

Los números muestran entonces un balance favorable para el conjunto santafesino, que perdió apenas cinco de los 22 encuentros en los que tuvo a Lamolina como juez principal.

Entre los partidos recientes también aparece el 0-0 ante Talleres en Córdoba, en julio de 2023, y el empate 2-2 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en 2022.

¿Y cómo le fue a Instituto?

El historial de Lamolina con el próximo rival de Unión es bastante más equilibrado. El árbitro dirigió a Instituto en 11 oportunidades, con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Además, le mostró 27 tarjetas amarillas a sus jugadores y expulsó a dos.

Por lo tanto, ambos equipos llegan al partido del lunes con antecedentes diferentes, aunque en los dos casos Lamolina cuenta con un recorrido importante.

Un duelo con mucho en juego

El árbitro volverá a estar en el 15 de Abril para un partido que tendrá importancia especial para ambos. Unión buscará su tercera victoria consecutiva después de los triunfos ante Aldosivi y Sarmiento, mientras que Instituto llegará como líder de la Zona A e intentará sostener su gran comienzo de campeonato.

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Para el Tatengue será, además, una oportunidad para ratificar su recuperación y seguir escalando en la tabla.

Con Lamolina como juez principal y Loustau en el VAR, Unión afrontará ante Instituto una nueva prueba en casa, con el objetivo de extender su buen momento y seguir metido en la pelea de arriba.