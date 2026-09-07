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Unión pone a prueba su levantada ante el líder Instituto en el 15 de Abril

Unión recibe este lunes a las 21.15 a Instituto en el 15 de Abril. Madelón prepara dos cambios y analiza una tercera variante por la situación de Lucas Menossi.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 06:44hs
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Unión pone a prueba su levantada ante el líder Instituto en el 15 de Abril

Unión tendrá este lunes una prueba de máxima exigencia, pero también una oportunidad para confirmar su recuperación. Desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Instituto por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con la posibilidad de conseguir su tercera victoria consecutiva.

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El Tatengue llega a este compromiso después de reaccionar con triunfos ante Aldosivi en Mar del Plata y Sarmiento en Santa Fe, dejando atrás las derrotas frente a Central Córdoba y San Lorenzo. Ahora tendrá enfrente al líder, un Instituto que llega con una campaña muy sólida y que buscará recuperar la cima.

Dos cambios confirmados y una duda en Unión

Madelón deberá modificar el equipo por distintas circunstancias. En la defensa, Tomás Fagioli ingresaría por Maizon Rodríguez, recientemente transferido al Krasnodar de Rusia.

El juvenil sanjustino tendrá nuevamente la posibilidad de ocupar un lugar en la zaga junto a Juan Pablo Ludueña, en un partido de máxima exigencia frente a uno de los equipos más efectivos del campeonato.

La segunda variante será el ingreso de Ignacio Malcorra por Mauro Luna Diale, quien quedó descartado debido a una lesión muscular.

Malcorra viene de tener una aparición decisiva ante Sarmiento. Entró por Luna Diale durante el partido y terminó siendo una de las figuras, con un gol y una asistencia, por lo que ahora tendrá la posibilidad de comenzar desde el arranque.

Mosqueira, la sorpresa que analiza Madelón en Unión

La tercera modificación todavía no está definida y podría ser la más llamativa. Lucas Menossi no llega al ciento por ciento desde lo físico y su situación será evaluada hasta último momento. Si finalmente el mediocampista no está en condiciones de jugar, Madelón analiza darle una oportunidad a Joaquín Mosqueira.

El volante viene recuperándose de un esguince de rodilla y había evolucionado favorablemente en los últimos días. Su posible regreso antes de lo previsto sería una de las grandes novedades del equipo.

Por eso, la última incógnita pasa por saber si Menossi puede ser titular o si Mosqueira tendrá su esperado retorno.

Una oportunidad para confirmar la levantada para Unión

Unión sabe que el partido ante Instituto representa mucho más que una nueva fecha. El Tatengue tiene 10 puntos y se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que un triunfo le permitiría consolidarse en esa zona y continuar escalando.

Pero además estará ante una prueba importante desde lo futbolístico. Instituto llega como líder y atraviesa una gran actualidad: después de perder en su debut ante Vélez, ganó o empató los seis partidos siguientes y recibió apenas dos goles.

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El conjunto cordobés también tiene objetivos importantes en la tabla anual y llegará al 15 de Abril con la intención de recuperar el primer puesto de la Zona A.

Probables formaciones de Unión e Instituto

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli o Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Instituto: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jhon Córdoba o Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Estadio: 15 de Abril (Unión).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports Premium.

Unión Instituto 15 de Abril
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