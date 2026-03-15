En VIVO: Unión inicia su camino en la elite del fútbol femenino ante Gimnasia

Unión ya hace su debut en la máxima categoría visitando a Gimnasia en La Plata. El equipo santafesino llega tras el histórico ascenso logrado en 2025.

El fútbol femenino de Unión comenzó a escribir un nuevo capítulo este domingo cuando debute en el Primera División del fútbol femenino de Argentina. El conjunto rojiblanco visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en el inicio de la temporada, en un encuentro programado para las 11.

El partido se disputa en El Bosquecito , el predio auxiliar que el club platense utiliza habitualmente para sus divisiones formativas. Los hinchas pueden seguir el encuentro a través de la plataforma LPF Play , donde la Asociación del Fútbol Argentino ofrece la transmisión gratuita de varios encuentros de cada jornada.

El premio al esfuerzo de los últimos años de Unión

El equipo dirigido por Paulo Poccia afronta esta nueva etapa luego de lograr el ascenso en octubre de 2025. En aquella oportunidad, Unión se impuso en la final ante Lanús, resultado que le permitió acceder por primera vez a la máxima categoría del fútbol femenino nacional.

Ese logro fue el fruto de un proceso de crecimiento sostenido dentro de la institución, que apostó en los últimos años al desarrollo de la disciplina y hoy tendrá su premio con el estreno en la elite.

La programación de la primera fecha

La jornada inicial del torneo comenzó el viernes con el empate 1-1 entre San Lorenzo y Boca Juniors, mientras que Talleres de Córdoba igualó 0-0 con Ferro Carril Oeste.

El sábado, Banfield superó 2-1 a Independiente. En tanto, la actividad del domingo incluye los siguientes encuentros:

SAT vs Belgrano de Córdoba – 11:00

River Plate vs Huracán – 11:00

Gimnasia vs Unión – 11:00

Racing Club vs Lanús – 11:00

Newell's Old Boys vs San Luis FC – 15:30

Un día histórico para el club

Más allá del resultado que pueda darse en La Plata, el debut marcará un momento histórico para Unión. El club santafesino comenzará a transitar por primera vez la Primera División del fútbol femenino argentino, una instancia que simboliza años de trabajo, desarrollo y crecimiento dentro de la institución rojiblanca.