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Los números lo dicen todo: Unión es un equipo con un notable poder de fuego

El Tate es el equipo más goleador del 2026, convirtiendo 39 goles en 24 partidos. Pero además es el que más goles lleva convertidos en el actual Torneo Clausura

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 09:33hs
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Unión es el equipo más goleador del 2026.

José Busiemi/UNO Santa Fe.

Unión es el equipo más goleador del 2026.

Unión obtuvo tres triunfos consecutivos, convirtiendo 10 goles en los tres partidos. El Tate volvió a mostrar la notable efectividad que lo distingue en lo que va del año.

Un equipo con notable poder de fuego

Al punto tal, que en lo que va del 2026, el elenco conducido por Leonardo Madelón, es el equipo que más goles convirtió de los 30 que juegan en Primera División.

Es realmente un dato para destacar y que describe con precisión la vocación ofensiva que tiene Unión. Un equipo que va al frente sin especulaciones y siempre apostando por mirar el arco rival.

En las ocho fechas que se llevan disputadas del Torneo Clausura, el Rojiblanco es el equipo más goleador de la Zona A con 15 goles a favor, por detrás se ubica Gimnasia de Mendoza con 14 goles.

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Pero además, el Tate está entre los dos más goleadores del Clausura, compartiendo ese lugar con Sarmiento, que está en la Zona B y que también lleva convertidos 15 goles.

No obstante, el dato más destacado de todos, tiene que ver con que Unión es el equipo más goleador del fútbol argentino en este 2026.

Y es que el Tate, lleva convertidos 39 goles en 24 partidos, superando a Independiente Rivadavia que anotó 38 goles y es el puntero de la tabla anual.

Unión goles equipo
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