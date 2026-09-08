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Unión, con una baja de sumo peso y un retorno clave para visitar a Talleres

Unión viene de conseguir su tercera victoria consecutiva, pero perderá a su As de espadas para visitar a Talleres. Leo Madelón recuperará a un jugador clave.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 08:50hs
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Unión, con una baja de sumo peso y un retorno clave para visitar a Talleres

Prensa Unión

Unión no tiene demasiado tiempo para disfrutar de su gran victoria ante Instituto. El 3-2 sobre el líder en el 15 de Abril significó el tercer triunfo consecutivo para el equipo de Leonardo Madelón, que ahora ya puso la mira en Talleres, rival al que visitará este sábado desde las 20.

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La principal novedad estará en la delantera, ya que Cristian Tarragona no podrá jugar. El goleador fue expulsado en el tramo final del encuentro ante Instituto, luego de la intervención del VAR, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.

En contrapartida, Madelón recuperará a Julián Palacios, quien ya cumplió las dos jornadas de sanción que arrastraba por su expulsión ante Aldosivi. El mediocampista se perfila para volver al equipo titular.

La primera opción en Unión: un cambio y Malcorra más adelantado

Si el entrenador mantiene la estructura que utilizó ante Instituto, Palacios ingresaría por Tarragona. En ese escenario, Ignacio Malcorra tendría la posibilidad de adelantarse unos metros y ocupar una función más cercana a Marcelo Estigarribia.

De todos modos, no es la única alternativa que analiza Madelón. También existe la posibilidad de que Palacios reemplace a Brahian Cuello o al propio Malcorra, con el ingreso de Eric Ramírez para sostener una dupla ofensiva junto a Estigarribia.

Además, aparece otro nombre que ganó consideración: Misael Aguirre. El juvenil tuvo un ingreso determinante frente a Instituto y convirtió el tercer gol de Unión, el primero de su carrera profesional.

Luna Diale, otra situación a seguir en Unión

Más allá de la suspensión de Tarragona y el regreso de Palacios, Madelón también seguirá atentamente la evolución de Mauro Luna Diale.

El volante ofensivo arrastra una molestia muscular que lo obligó a salir durante el partido ante Sarmiento y que le impidió estar disponible frente a Instituto. Su evolución durante los próximos días será importante para determinar si puede volver a ser una alternativa.

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Así, Unión prepara su próxima presentación con una certeza: Tarragona será baja, mientras que Palacios está listo para regresar. El resto de las piezas ofensivas todavía forman parte de las alternativas que Madelón terminará de definir antes de visitar a un Talleres que ya tiene nuevo entrenador (Omar De Felippe) y llegará golpeado tras caer ante San Lorenzo en Boedo.

Unión Tarragona Palacios
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