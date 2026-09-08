Unión crece y sube gracias a los goles y los récords de Tarragona

Con su gol ante Instituto, Cristian Tarragona llegó a seis en el Clausura y 16 en el año en Unión, con un promedio superior a un gol cada dos partidos.

Cristian Tarragona volvió a aparecer en el momento indicado. El delantero convirtió el segundo gol de Unión en el triunfo 3-2 ante Instituto y estiró una racha individual que ya es una de las grandes noticias del equipo de Leonardo Madelón. En los últimos tres partidos, el atacante marcó cinco goles.

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Tarragona había sido decisivo ante Aldosivi, con un doblete, y repitió la fórmula frente a Sarmiento, también por duplicado. Ante Instituto volvió a convertir y alcanzó los seis tantos en el Torneo Clausura, ubicándose como el segundo máximo goleador del certamen.

Pero sus números exceden largamente las últimas tres fechas. Tarragona es actualmente el máximo goleador de Primera División en 2026, sumando los torneos Apertura y Clausura, con 14 goles en esas competencias.

A esa producción hay que agregar sus conquistas en la Copa Argentina, por lo que llegó a 16 goles en lo que va del año. En total, disputó 28 partidos durante la temporada y mantiene una incidencia determinante en el ataque rojiblanco.

La magnitud de su aporte también aparece al observar los números colectivos: Unión marcó 39 goles en 2026 y 15 fueron obra de Tarragona. Es decir, prácticamente cuatro de cada diez tantos del equipo llevan su firma.

Un promedio que también habla para Tarragona en Unión

Desde su llegada a Unión, el delantero acumuló 21 goles en 47 partidos, con un promedio de 0,51 goles por encuentro.

Cristian Tarragona disfruta de un gran momento en cuanto a goles que Unión disfruta en la tabla de posiciones.

Su registro goleador con la camiseta rojiblanca incluye conquistas frente a Independiente Rivadavia (1), Agropecuario (2), Talleres de Córdoba (1), Riestra (1), Independiente (1), Instituto (2), Sarmiento (3), Aldosivi (3), Lanús (1) y Platense (1).

En el Clausura, además, Tarragona ya es el goleador de Unión con seis tantos. Y su producción reciente lo llevó nuevamente al centro de la escena justo cuando el equipo de Madelón consiguió encadenar tres victorias consecutivas.

La otra cara de una noche inolvidable para Tarragona en Unión

La noche ante Instituto tuvo, sin embargo, un cierre inesperado para Tarragona. Sobre el final fue expulsado luego de una intervención del VAR, por lo que deberá cumplir una suspensión y no podrá estar en el próximo compromiso de Unión ante Talleres.

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Así, el delantero cerró una actuación que volvió a confirmar su enorme influencia ofensiva, aunque con una baja sensible para el próximo desafío. Los goles están; ahora Unión deberá encontrar la manera de reemplazar a su principal referencia de ataque.