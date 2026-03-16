Falcón Pérez explicó por qué convalidó el gol de Merentiel ante Unión

El empate entre Unión y Boca por la fecha 11 del Torneo Apertura dejó una de las jugadas más discutidas del fin de semana. El árbitro Yael Falcón Pérez decidió convalidar el gol de Miguel Merentiel tras considerar que no hubo infracción previa sobre Julián Palacios , una interpretación que también fue respaldada desde la cabina del VAR luego de revisar la acción.

La jugada que desató la polémica se originó en la zona media del campo. Lautaro Blanco disputó el balón con Palacios en un contacto físico mientras Boca intentaba iniciar una transición ofensiva. En ese forcejeo se observó una leve sujeción de camiseta, tras la cual el mediocampista de Unión cayó al césped. Para el cuerpo arbitral, esa acción no alteró de manera determinante la disputa del balón.

La secuencia avanzó rápidamente hacia campo tatengue. Boca logró progresar por la banda y envió un centro al área que fue conectado por Adam Bareiro. La pelota quedó suelta tras la intervención defensiva y Merentiel apareció con lectura de delantero de área para capturar el rebote y definir dentro del área, estableciendo el 1-1 definitivo en Santa Fe.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033369061623464268?s=20&partner=&hide_thread=false Esto pide Unión en la previa del 1-1 de Boca: ¿era falta contra Julián Palacios? pic.twitter.com/vE8Rrbik5p — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

La reacción de Julián Palacios

A pesar del criterio arbitral, los futbolistas de Unión protestaron tras el gol. Palacios fue uno de los más enfáticos en el reclamo y sostuvo que el tirón de camiseta le impidió disputar la pelota con normalidad. “Sentí que me agarra y me tira para atrás, por eso no pude puntear la pelota para sacarla”, explicó el mediocampista después del partido, aún con la bronca por la acción. Sin embargo, el árbitro mantuvo su postura reglamentaria y consideró que el contacto no fue suficiente para sancionar falta, por lo que el tanto de Merentiel fue validado y el encuentro terminó igualado. La decisión, de todos modos, prolongó el debate arbitral más allá del pitazo final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033385008811978869?s=20&partner=&hide_thread=false "SIENTO QUE ME AGARRA Y ME TIRA PARA ATRÁS" Julián Palacios sobre la polémica acción sobre Blanco previo al gol de Boca.



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El análisis del VAR

Desde la cabina de video arbitraje también revisaron la acción de manera protocolar. Según trascendió desde el entorno arbitral, los jueces del VAR detectaron la sujeción inicial pero consideraron que no generó la caída ni desestabilizó claramente a Palacios, por lo que no recomendaron una revisión en el monitor de campo. De acuerdo con la información revelada por el periodista Germán García Grova, quien pudo acceder a la explicación del cuerpo arbitral tras el partido, la interpretación fue clara: “La primera sujeción de la camiseta no lo hace caer ni lo desestabiliza”.

En esa misma línea, desde el equipo arbitral agregaron otro elemento en el análisis de la jugada: “Después se deja caer”, sostuvieron al justificar la decisión de no sancionar infracción en el inicio de la acción que derivó en el gol de Boca. Además, explicaron por qué el VAR no llamó a revisión a Falcón Pérez. Según detallaron, desde la cabina observaron que “hay una sujeción pero no lo hace caer. Y después él se tira para atrás”. Incluso remarcaron que, en el desarrollo inmediato de la jugada, “ni los jugadores de Unión protestan en el momento”, lo que también influyó en la continuidad del juego.