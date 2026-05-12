Se terminó la ilusión: Unión perdió con Belgrano y quedó eliminado del Torneo Apertura

Unión no jugó bien y Belgrano fue superior a lo largo de los 90'. El Pirata se impuso por 2-0 y la figura de Unión fue su arquero Matías Mansilla

Unión no fue Unión, el equipo sintió el desgaste del partido anterior ante Independiente Rivadavia, no pudo mostrar la intensidad que lo caracteriza y Belgrano fue muy superior tanto en lo físico, como en lo futbolístico. Perdió 2-0 y quedó eliminado del Torneo Apertura.

El comienzo del partido fue de Belgrano imponiendo condiciones y jugando en campo de Unión. Al Tate le costaba hacer pie, ya que el Pirata manejaba la pelota y lo desbordaba. Como si el equipo local tuviera una marcha más que el elenco rojiblanco.

No tardó el equipo local en generar una chance clara para marcar, con un centro por derecha de Leonardo Morales y Adrián Sporle, dentro del área chica, remató de zurda para propiciar una enorma tapada de Matías Mansilla, que tuvo una dosis de fortuna dado que la pelota tocó el caño izquierdo y se fue al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054323887135969297&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ ATAJADÓN, POR FAVOR! Mansilla evitó el golazo de volea de Sporle, que hubiera significado el 1-0 de Belgrano a Unión en los cuartos del #TorneoApertura.



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La segunda chance para el Pirata fue una corrida de Nicolás Fernández, quien le ganó en velocidad a Juan Pablo Ludueña, pero no alcanzó a definir de la mejor manera y el remate al primer palo fue tapado por Mansilla, que a esa altura era la figura del Tate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054325595983532498&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ VOS, MATI: Mansilla le puso el cuerpo a la pelota y le tapó el mano a mano a Uvita en Alberdi.



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El Rojiblanco avisó con un disparo de media distancia de Mauro Pittón que se fue desviado y con una incursión de Cristian Tarragona, quien bajó la pelota de pecho y tocó hacia atrás, pero la pelota fue despejada.

Era más incisivo Belgrano, pero el Tate cuando podía correr, generaba peligro, fundamentalmente a partir de la movilidad de Julián Palacios. En un tiro de esquina desde la derecha, Marcelo Estigarribia ganó en lo alto, pero no logró cabecear desperdiciando una opción clara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054328992631549993&partner=&hide_thread=false UN CORTE QUE LE PUEDE TRAER COMPLICACIONES: el Chelo Estigarribia sufrió esta lesión al chocar en una jugada aérea con Morales y deberá jugar con protección lo que queda del partido.



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Con el correr de los minutos, el partido se emparejó, ya que Unión equilibró el trámite de juego y Belgrano ya no llegaba con la facilidad de los primeros minutos. Un minuto antes de finalizar el primer tiempo, Mansilla volvió a lucirse con una atajada fantástica ante un remate cruzado de Francisco González Metili.

Unión no perdía por obra y gracia del arquero, la figura excluyente en ese primer tiempo. Y es que al Tate le costó mostrarse intenso como en el partido anterior ante Independiente Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054332680162996696&partner=&hide_thread=false EL GRAN RESPONSABLE DE QUE NO HAYA GOLES EN EL GIGANTE DE ALBERDI: otra atajada sensacional de Mansilla y 0-0 entre Unión y Belgrano.



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Unión insinuó en el arranque, pero Belgrano respondió y se quedó con el partido

En el inicio del segundo tiempo y antes de que se cumpla el primer minuto de juego, Unión dispuso de la chance más clara con un remate de volea de Julián Palacios que se fue muy cerca del caño izquierdo del arco defendido por Thiago Cardozo.

Respondió Belgrano a los 10' con un disparo desde muy lejos de Lucas Zelarayán que se fue apenas por encima del horizontal. El partido era de ida y vuelta.

Y Unión estuvo a punto de convertir a los 12' cuando Julián Palacios le metió un pase en cortada a Marcelo Estigarribia y el delantero sacó un remate de zurda al primer palo que Cardozo tapó para mandar la pelota al córner.

Belgrano iba y el Tate respondía. A los 18', Lautaro Vargas filtró una pelota al área y la rápida salida de Cardozo evitó el remate de Palacios.

Embed - EL PIRATA ELIMINÓ AL TATENGUE Y SE METIÓ EN SEMIFINALES DEL APERTURA | Belgrano 2-0 Unión | RESUMEN

Pero cuando se jugaban 19' y desde un tiro de esquina, Belgrano llegó al gol. Lo ejecutó Emiliano Rigoni y Adrián Sánchez sin oposición terminó cabeceando de pique y la pelota ingresó al lado del caño izquierdo.

Unión sintió el impacto, le costó volver al partido, en tanto que el Pirata comenzó a enfriar el partido, buscando que se consuman los minutos.

Recién a los 45' Unión estuvo cerca del empate, el centro de Franco Fragapane encontró a Juan Pablo Ludueña quien remató de zurda pero sin dirección y la pelota fue a parar a las manos de Cardozo.

Y en los últimos segundos del partido, Belgrano aumentó el marcador cuando Ramiro Hernandes quedó de frente al arco y definió de derecha para establecer el definitivo 2-0.

Síntesis

Belgrano: 25-Thiago Cardozo; 14-Leonardo Morales, 2-Alexis Maldonado, 17-Lisandro López, 3-Adrián Sporle; 21-Adrián Sánchez, 5-Sebastián Longo; 24-Emiliano Rigoni, 10-Lucas Zelarayán, 11Francisco Gónzalez Metili; y 22-Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 19' Adrián Sánchez (B), 50' Ramiro Hernándes (B).

Cambios: ST 15' Agustín Falcón x Morales (B), Lautaro Gutiérrez x Fernández (B), Ramiro Hernandes x Gónzalez Metili (B), 24' Lucas Menossi x Profini (U), Tomás González x Cuello (U), 31' Franco Vázquez x Zelarayán (B), 40' Franco Fragapane x Pittón (U), Diego Díaz x Estigarribia (U), 45' Augusto Solari x Vargas (U), Álvaro Ocampo x Rigoni (B).

Amonestados: Del Blanco, Estigarribia, Menossi y Fragapane (U).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Julio César Villagra.