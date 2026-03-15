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Cómo le fue a Unión con Yael Falcón Pérez como árbitro

Yael Falcón Pérez dirigirá el duelo entre Unión y Boca por la fecha 11 del Torneo Apertura. Repasá cómo les fue cada vez que lo tuvo como árbitro.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 09:55hs
   

 

 

El árbitro Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en el partido que disputarán Unión y Boca este domingo en el 15 de Abril, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El juez cuenta con un antecedente amplio dirigiendo al conjunto rojiblanco. En total arbitró a Unión en 12 oportunidades, con un balance de tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, una de ellas definida por penales.

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Su primer encuentro con el Tatengue como protagonista fue el 3 de febrero de 2019, cuando Unión empató 0-0 frente a Newell's Old Boys en el estadio 15 de Abril.

La última vez que estuvo al frente de un partido del conjunto santafesino fue el 10 de agosto de 2025, en la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. En ese encuentro, el único tanto fue convertido por Alan Lescano.

Dos antecedentes entre Unión y Boca con el mismo árbitro

Falcón Pérez también dirigió en dos ocasiones partidos entre Unión y Boca. El primero fue el 25 de junio de 2022, cuando el Tatengue logró un resonante triunfo en La Bombonera por 2-1. Aquella noche marcaron para Unión Daniel Juárez y Franco Troyansky, este último de penal, mientras que Eduardo Salvio había empatado transitoriamente para el Xeneize, también desde los doce pasos.

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Falc&oacute;n P&eacute;rez dirigi&oacute; dos veces a Uni&oacute;n-Boca, con una victoria para cada uno, en La Bombonera.

Falcón Pérez dirigió dos veces a Unión-Boca, con una victoria para cada uno, en La Bombonera.

El segundo antecedente se dio el 21 de octubre de 2023, nuevamente en La Bombonera, pero con triunfo de Boca 2-1. En ese partido anotaron Marcos Rojo y Miguel Merentiel para el conjunto local, mientras que Mauro Luna Diale había marcado el empate parcial para Unión. El equipo santafesino jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Franco Calderón.

Los números de Boca con Falcón Pérez

En lo que respecta a Boca, el árbitro lo dirigió 17 veces, con un saldo de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

El primer partido en el que lo arbitró fue el 23 de abril de 2022, cuando el Xeneize venció 2-1 como visitante a Central Córdoba. Aquella noche Eduardo Salvio marcó los dos goles del equipo de La Ribera, mientras que Renzo López había señalado el empate transitorio para el Ferroviario.

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El antecedente más reciente se registró el 21 de septiembre del año pasado, cuando Boca empató 2-2 nuevamente frente a Central Córdoba en La Bombonera. Los tantos del conjunto local fueron convertidos por Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, mientras que José Florentín e Iván Gómez marcaron para el equipo santiagueño.

De esta manera, Falcón Pérez volverá a estar en el centro de la escena en un duelo que promete intensidad en Santa Fe, donde Unión intentará seguir con su buen presente y Boca buscará un triunfo que le permita recuperar confianza en el campeonato.

Unión Boca Yael Falcón Pérez
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