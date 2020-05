Gamba: "Me encantaría volver a Unión pero no depende de mí"

Lucas Gamba dejó un gran recuerdo en el hincha de Unión, debido a que formó parte del equipo que logró el ascenso en 2014, que hizo grandes campañas en Primera, e incluso se dio el lujo de convertir sobre el final un gol que terminó con victoria por 1-0 en 2016 en el Clásico Santafesino frente a Colón. Hoy se encuentra en Rosario Central, aunque siempre deja abierta la posibilidad para en un futuro volver a calzarse la rojiblanca.

El mendocino Gamba habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde se refirió a su paso por Unión, su actualidad en Rosario Central y reveló cuáles son los desafíos que se plantea para la etapa final de su carrera como futbolista.

En el arranque de la charla, contó cómo está viviendo el parate del fútbol y Gamba destacó: "Más que tranquilo, bastante cansado de esta cuarentena, esperemos que termine rápido para volver a entrenar. Desde que arrancó el parate, como no sabíamos cuánto podía durar decidimos quedarnos en Rosario, además estoy cómodo y puedo entrenar bien en el día a día. Tengo un patio, no muy grande, pero no es lo mismo que estar en un departamento, si me agarraba viviendo así me volvía loco".

"La mayoría de los años de jugador viví en departamento, lo hablábamos con mi mujer. Pero tenemos patio, también gimnasio donde podemos entrenar los dos, no es lo mismo pero por lo menos podemos hacer algunas actividades", agregó Gamba, el exjugador de Independiente Rivadavia.

En cuanto a la derrota que sufrieron ante Colón en el último partido, indicó: "Tenemos muchísima bronca porque necesitábamos ganar, lo necesitábamos, y esa derrota nos dejó fuera de los clasificados a la Copa Sudamericana".

Mientras que luego, agregó: "Te da ganas de que empiece ahora porque se extraña bastante, pero hay que controlar para que no se haga una epidemia más grande. Es bueno que vayan arrancando las ligas de Europa, hay que ir copiando lo bien que se viene haciendo, como así se tuvo experiencia para evitar lo malo en cuanto a la salud".

En cuanto a la cantidad de exjugadores de Unión que están en Central, dijo: "Es porque se trabajó muy bien en Unión, no solo estamos en Central, sino que también en los clubes grandes preguntan por uno u otro. Habla muy bien del club y de los dirigentes que vienen haciendo las cosas bien desde hace muchos años. La cabeza fue Madelón, quien conformó la mayoría de los planteles, fue clave y mucho depende de él, como así también el hecho de pelear arriba".

Gamba.jpg Lucas Gamba admitió sus ganas de volver a Unión, aunque fue respetuoso con Central. Internet

Sobre si lo sorprendió la salida de Leonardo Madelón, dijo: "No sé, no se venían dando los resultados. Él es así, siempre necesita pensar en pelear arriba por sus exigencias, quizás necesitaba un descanso. Hay que aceptarlo. Como cuando se fue y le tocó volver con todo. Quizás ahora pasa lo mismo y regresa, ojalá pueda volver y le vaya mucho mejor que ahora, que no es poca cosa".

Se le preguntó sobre si tiene en el horizonte volver a Unión, y reflexionó: "No lo sé, mucho no me gusta hablar porque estoy en un club que hizo un gran esfuerzo por tenerme. Obvio que tengo un cariño enorme por Unión y me encantaría, pero no depende de mí, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. En los años que estuve en el club me tocó vivir momentos hermosos, como el ascenso que me dio la posibilidad de jugar en Primera. Además, pude convertirle a Boca, a River, en el Clásico, clasificamos a una copa, eso significa muchísimo y lo voy a recordar toda la vida".

Luego, se lo metió en el Clásico Santafesino de 2016 donde anotó en el 15 de Abril el gol del triunfo y dijo: "Ese fue el gol más importante que hice, por lo que significó para el equipo. Habíamos ganado 3-0 en cancha de ellos, habíamos jugado muy bien, lo veníamos haciendo y recién lo pudimos abrir al final, fue muy importante. Mi primer tiempo fue buenísimo, pero en el segundo tiempo tuvimos un bache, pero en el primero habíamos creado muchas situaciones que no pudimos convertir, eran cuatro o cinco chances, estábamos metiendo una intensidad bárbara. Luego se hizo un típico partido de Clásico, pero fue más mérito de Claudio (Riaño) que mío, porque me la dejó servida para que pueda convertir".

En cuanto a la importancia de Madelón en su carrera como futbolista, dijo: "Es uno de los técnicos que más me ayudó, porque me llevó a Unión, me bancó en muchos momentos, me puso cuando me tuvo que poner, tuve altibajos y nunca me sacó. Soy un agradecido a él. Llegué porque me pidió Madelón y porque el presidente Luis Spahn tenía una buena relación con el presidente de Maipú".

Por último se le preguntó por las palabras de Franco Soldano, quien admitió que lo recomendaría para Boca, y opinó: "Es mutuo, a mí me encantaría volver a jugar con él, disfruté mucho jugar a su lado, te hace el fútbol un poco más fácil porque tiene muchas condiciones, mucho sacrificio, y obvio que me gustaría volver a coincidir en un equipo".