Instituto muda la localía para jugar ante Unión por la fecha 8 del Apertura

El partido se jugará el 1 de marzo por la fecha 8 del Apertura entre Instituto y Unión finalmente será en el estadio Mario Alberto Kempes

Instituto ya tiene definido un detalle clave para uno de los partidos destacados del Apertura . La Gloria recibirá a Unión en la fecha 8, pero no lo hará en su estadio sino en el Mario Alberto Kempes . Una confirmación que llega con antelación por más que falten casi tres meses.

La Liga Profesional confirmó semanas atrás el cronograma de las primeras 12 jornadas y, aunque el inicio del certamen todavía aparece en el horizonte, empiezan a surgir precisiones. En este caso, la novedad fue confirmada por el propio presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, quien lo anunció en el espacio partidario @Gloriosostream.

• LEER MÁS: "Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Instituto será local ante Unión en el Kempes por la fecha 8

El cruce ante el Tatengue se disputará el sábado 1 de marzo, a las 21.30, en el estadio mundialista de Córdoba. La decisión de mudar la localía responde a un motivo extra futbolístico: ese mismo día Ricardo Montaner brindará un recital en el estadio Juan Domingo Perón.

Palacios Unión-Instituto Prensa Unión

De esta manera, Instituto volverá a oficiar de local en el Kempes, un escenario que ya utilizó en otras oportunidades para partidos de alta convocatoria. Para Unión, en tanto, será una visita con marco distinto y en un estadio de mayor capacidad, en un duelo que promete protagonismo dentro de la octava fecha del torneo.