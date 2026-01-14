Uno Santa Fe | Unión | Unión

Instituto muda la localía para jugar ante Unión por la fecha 8 del Apertura

El partido se jugará el 1 de marzo por la fecha 8 del Apertura entre Instituto y Unión finalmente será en el estadio Mario Alberto Kempes

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 16:40hs
Instituto muda la localía para jugar ante Unión por la fecha 8 del Apertura

Instituto ya tiene definido un detalle clave para uno de los partidos destacados del Apertura. La Gloria recibirá a Unión en la fecha 8, pero no lo hará en su estadio sino en el Mario Alberto Kempes. Una confirmación que llega con antelación por más que falten casi tres meses.

• LEER MÁS: Unión, entre la paciencia y la urgencia: cómo sigue un mercado de pases aún incompleto

La Liga Profesional confirmó semanas atrás el cronograma de las primeras 12 jornadas y, aunque el inicio del certamen todavía aparece en el horizonte, empiezan a surgir precisiones. En este caso, la novedad fue confirmada por el propio presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, quien lo anunció en el espacio partidario @Gloriosostream.

• LEER MÁS: "Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Instituto será local ante Unión en el Kempes por la fecha 8

El cruce ante el Tatengue se disputará el sábado 1 de marzo, a las 21.30, en el estadio mundialista de Córdoba. La decisión de mudar la localía responde a un motivo extra futbolístico: ese mismo día Ricardo Montaner brindará un recital en el estadio Juan Domingo Perón.

Palacios Unión-Instituto

De esta manera, Instituto volverá a oficiar de local en el Kempes, un escenario que ya utilizó en otras oportunidades para partidos de alta convocatoria. Para Unión, en tanto, será una visita con marco distinto y en un estadio de mayor capacidad, en un duelo que promete protagonismo dentro de la octava fecha del torneo.

Unión Instituto Mario Alberto Kempes
Noticias relacionadas
union, entre la paciencia y la urgencia: como sigue un mercado de pases aun incompleto

Unión, entre la paciencia y la urgencia: cómo sigue un mercado de pases aún incompleto

profini ante su gran desafio: convencer a madelon y afirmarse en union

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

los 11 de alianza lima para jugar ante union por la serie rio de la plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

givova prepara la nueva camiseta de union para la temporada 2026

Givova prepara la nueva camiseta de Unión para la temporada 2026

Lo último

Pullaro dijo que en Santa Fe hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Último Momento
Pullaro dijo que en Santa Fe hay 40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia

Pullaro dijo que en Santa Fe hay "40.000 personas que viven del empleo privado en función de las obras que realiza la provincia"

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

Unión gana y le domina el partido a Alianza Lima en su debut en la Serie Río de La Plata

Unión gana y le domina el partido a Alianza Lima en su debut en la Serie Río de La Plata

Ovación
La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

La Reserva de Colón ajusta su preparación para volver al Torneo Proyección 2026

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Unión más expectante que nunca: Alavés insistió por Kevin Zenón y avanzó con Boca

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Un nombre con historia dejó su lugar en el nuevo camino de Colón

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón

"Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón"

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años