Kily: "El presidente de Unión cumplió su palabra al traer jugadores a la altura del club"

"Ya pasó un año, donde la realidad era otra y había otras cosas en nuestra cabeza, donde estaba sostener la categoría armando un plantel con complicaciones y ahora hay mucha ilusión. Así que estoy muy contento. Todo en busca de dar el cambio y el presidente (Luis Spahn) trajo jugadores que están a la altura de Unión y otros con sentido de pertenencia. Esto te moviliza. Después, hay 18 valores de las canteras y eso es un plus. Ahora nos toca a nosotros empezar a dar a conocer nuestras formas y sostener lo que hicimos la temporada pasada. Pero hay que seguir creciendo e ir por más", reconoció.

La pretemporada de Unión

Hasta el momento hay cuatro incorporaciones, pero Kily dijo que son cinco: "Sí, lo cuento a (Julián) Palacios. Son cosas que siempre surgen y San Lorenzo está pasando un momento difícil, pero se trabaja para que se solucionen los detalles para que esté lo antes posible con nosotros".

"Nunca hay excusas y antes tampoco las había, sino que uno trataba de resaltar que la realidad que teníamos y precisábamos potenciar el plantel. Esta vez si llegaron y ojalá podamos estar a la altura en todo lo que se viene", agregó el técnico.

En este sentido, puntualizó: "Había que sumar experiencia y jerarquía para que los pibes aprendan un poco más, sin olvidarme claro de los chicos. Eso nos motiva a no dejar de lado a las divisiones formativas para que entiendan lo que es el profesionalismo. Depende ahora de nosotros armar un gran equipo".

En otro tramo, Kily resaltó la continuidad de piezas claves y no se resigna por otros nombres: "Los chicos de Boca, más allá de que no son tenidos en cuenta, algunos tienen otros caminos. No es que cerramos el tema de poder contar con algunos de ellos, porque tenemos charlas con Boca. Por suerte Thiago (Cardozo) se suma, que es una alegría, además de Claudio (Corvalán) y Bruno (Pittón). Hay tiempo si podemos sumar algún jugador más".

Kily quiere retener la base, pero comprende la ilusión de los jugadores

También, se refirió a las posibles salidas: "Estamos viendo algunos jugadores. Tengo uno en carpeta analizándolo. Una de las cosas que debo resaltar en favor de Luis, que a veces hay cosas que escapan de las manos, sobre todo por lo económico. Cosas del fútbol y la gente tiene que entender que muchas veces no se pueden traer. Estoy contento con el plantel que armamos y quiero seguir sosteniendo a jugadores importantes, porque está lo de Adrián (Balboa) y Franco (Pardo), que son claves. Así que estamos charlando para ver cómo termina esto. Si es por mi, no quiero que se vayan y confío en que así será, pero esto es fútbol y también me pongo del lado de ellos, porque fui jugador y se busca crecer en todo sentido. Es entendible y no puedo soy egoísta, pero a la vez, hay que darse cuenta todo lo que se está haciendo y bajo mi mensaje. Pero insisto en que hay cosas que escapan de las manos".

Posteriormente, remarcó el crecimiento del club: "Es una realidad. El año pasado fuimos invitados a este torneo porque faltaba un equipo y en esta ocasión directamente fuimos los primeros en recibir la propuesta, lo que es un crecimiento importante como club. Es producto de lo que se hizo la temporada pasada y por eso también vienen a buscar a jugadores, como el caso de Adrián, Joaquín (Mosqueira), Franco y otros más. Entiendo que Unión es formador y vendedor, pero como técnico quiero ilusionarme y tener una base".

"Por Joaquín está interesado Talleres por lo que sé. Está muy comprometido con nosotros y tiene solo su cabeza en Unión. Ya hablé con él. Demuestra que creció y tiene que aún seguir creciendo. Desde mi lado tengo que entender que hay necesidades y la idea es encontrar el equilibrio. Si se va un jugador, tenemos que encontrar un sustituto. Veremos cómo termina la historia", sostuvo.

Respecto al mismo tema, está al tanto de cómo sería la operación y el jugador que vendría como parte: "Estoy al tanto de David Romero. En las negociaciones hay un montón de situaciones. Quiero que siga Joaquín, pero hay otras cosas que tampoco puedo manejar".

En el final, consideró: "El tema de los delanteros me preocupa. Creo que tenemos que sumar uno o dos dependiendo cómo sea lo de Adrián. En el medio y en defensa estamos bien, por más que pueda llegar otro central y un arquero, pero tenemos tiempo. El presidente cumplió su palabra de tener cuatro jugadores en el inicio de la pretemporada".