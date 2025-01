Gran molestia de Kily González con Rocky Balboa en Unión

LEER MÁS: Talleres insiste ante Unión por Joaquín Mosqueira

Luego, el que metió presión fue el mismo Adrián Balboa, quien habló con @CarveDeportiva e indicó que "jugar en Racing sería una alegría. Siento felicidad al saber que se fijan en mí. Lo disfruto mucho, para í es algo muy lindo que un equipo como Racing tenga interés en mí. De todos modos, Rocky fue cauto en este mercado de pases: "No creo que Unión me deje ir tan fácil, pero hablé con Kily (González, su DT) y le dije que me gustaría salir si está la posibilidad. Y me entendió".

Mientras tanto, Cristian González lo incluyó en la lista de viajeros rumbo a Montevideo, donde el plantel de Unión iniciará la Serie del Río de la Plata este sábado a partir de las 21 frente a Universidad Católica de Chile.

Sin embargo, se podría dar una situación muy parecida, al igual que lo podría experimentar Joaquín Mosqueira con la chance de Talleres, a la que vivió Kevin Zenón en la pretemporada del año pasado en Montevideo y es la de tener que abandonar la concentración. En aquel momento el zurdo forzó también su salida para jugar en Boca.

Kily González, muy enojado con el goleador de Unión

Por lo que se pudo saber, las negociaciones de Racing con Adrián Balboa marchan a muy buen ritmo, y se agiliza en ingenio para poder sacarlo de inmediato, más allá que Unión pretende una suma cercana a 1.300.000 dólares para dejarlo partir.

Mientras tanto, se conoció que las declaraciones que realizó Adrián Balboa en las últimas horas con AM 1110 de Uruguay molestaron y mucho al DT Cristian González. Hasta incluso se menciona de una decepción que se llevó el DT por las declaraciones que vertió el atacante, las cuales podrían tener consecuencias en caso de que la operación a Racing se termine diluyendo.