Kily, luego del triunfo de Unión en Santa Fe: "Tengo el respaldo del grupo y están a muerte conmigo"

Pero no quedó solo en eso: "Nos entregamos con el corazón. Esto es mutuo. Un cariño muy particular el que generamos con los jugadores. Tuvimos situaciones complicadas que nos fortalecieron como grupo como el año pasado. Les agradecí, más allá del respaldo que me dan, porque se entregan. Hicimos mucha autocritica y seguimos entrenando de la misma manera, tratando de plasmar en la cancha lo que se trabaja. Me pone contento que los chicos vuelvan al gol, como Gonzalo (Morales), que lo necesitaba. Tengo respaldo del grupo y están a muerte conmigo y yo con ellos. Es lo que siempre les digo, que en la cancha hay que entregarse. Por suerte lo repetimos. Franco Pardo tiene personalidad y está siempre preparado, fue uno de los mejores. Hay una unión muy fuerte y lucharemos contra todo y lo que sea. Tengo el respaldo de los jugadores. Hablamos con todos y se merecían esta alegría, como la gente".

"Me quedo con el apoyo. Después es lo que uno le da desde adentro hacia afuera. La gente siempre estuvo más allá de las críticas y hay que hacerse fuerte en ese sentido, porque no siempre salen las cosas como uno quiere. Había que asumir el reto de animarse en nuestra cancha y disfrutarlo. El nivel individual hizo que el equipo funcione mejor, ni hablar la contundencia. Pero no nos podemos conformar con esto y espero sea el quiebre para el próximo partido", agregó el conductor rojiblanco.

¡EL TATENGUE DEL KILY APLASTÓ A LA LEPRA MENDOCINA! | Unión 4-1 Independiente Riv. | RESUMEN

Fue una conferencia donde no se analizó tanto el juego, sino el contexto: "El fútbol son emociones continuas y estado de ánimo puro. El gol del descuento fue un sacudón para ver cómo respondíamos, de volver a ponerse el overol y anímarnos a jugar. En os primeros minutos nos costó acomodarnos y cambiamos el sistema. Fuimos contundentes en la definición y ahí estuvo la diferencia. Ellos con uno menos no llegaban a ocupar los espacios y lo manejamos con tranquilidad".

"Los jugadores entraron de la misma manera, pero fuimos más agresivos y estuvimos más finos, teniendo paciencia para gestar mejor y hasta marcamos de pelota parada, que era algo que nos estaba costando. Esto sirve para seguir confiando en lo que intentamos hacer. Necesitamos un triunfo así", se sinceró el técnico.

Volviendo a lo anterior, González expuso: "Los jugadores estaban muy enojados. Yo también conmigo mismo, porque soy muy exigente. Trato de hacerlos entender de que hay que trabajar en los detalles. Este compromiso es muy fuerte. Nos dijimos muchas cosas en la cara para llegar limpios de cabeza para asumir el reto de que en casa tenemos que ganar. No puede ser que tengamos que padecer de local. Había que estar a la altura más allá de los golpes. Veníamos para abajo y ahí estuvo el gran desafío de corregir entre todos y darles la libertad de jugar y no tenerle miedo al error".

En el final, remarcó: "Me quedo con el compromiso de que todos querían entrar. Miguel (Torrén) probó incluso hasta el último día y me pidió disculpas por no estar. Eso es muy importante. Que los jugadores me demuestren, es por algo. Es muy fuerte lo que generamos y esperemos lo podamos hacer más fuerte".