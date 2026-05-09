Unión va por el golpe en Mendoza ante el rival más fuerte del Apertura

Unión visitará este sábado desde las 21.30 a Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura.

Unión afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando visite a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El equipo de Leonardo Madelón llega a la instancia decisiva luego de clasificarse “por la ventana”, dependiendo de resultados ajenos en la última fecha, mientras que la Lepra mendocina aparece como el gran candidato tras haber sido el mejor equipo de toda la fase regular.

El encuentro contará con arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La televisación será de ESPN Premium.

Unión, ante el rival del momento

Independiente Rivadavia atraviesa un presente soñado. Terminó primero en la Zona B con 34 puntos, sacándole cinco unidades de ventaja a River, y además viene de lograr una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia

El último miércoles empató 1-1 ante Fluminense en Mendoza y se convirtió en el primer equipo clasificado a la próxima instancia del certamen continental, con dos fechas todavía por disputarse.

Además, el equipo de Alfredo Berti acumula 11 partidos sin perder, con ocho triunfos y apenas tres empates.

Ese contexto convierte al conjunto mendocino en uno de los equipos más temidos del fútbol argentino en la actualidad.

El Tatengue quiere dar el golpe

Del otro lado estará Unión, que llega con menos presión, pero con la ilusión intacta de protagonizar una de las sorpresas de los playoffs.

El equipo rojiblanco cerró la fase regular con cuatro partidos sin victorias, aunque logró sostenerse dentro de los ocho mejores de la Zona A gracias a las derrotas de Defensa y Justicia y la diferencia de gol favorable sobre Instituto.

Más allá de las dudas futbolísticas que dejó el cierre del campeonato, Madelón confía en la competitividad de su equipo, sobre todo en partidos importantes y fuera de Santa Fe.

Tarragona y Estigarribia, entre algodones

La principal preocupación en Unión pasa por la situación física de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

El primero arrastra una molestia muscular en la zona de los gemelos, mientras que el entrerriano sufrió un problema en el aductor y aparece más comprometido.

Tarragona Estigarribia.jpg Prensa Unión

Durante la semana ambos trabajaron de manera diferenciada y recién en Mendoza serán exigidos para determinar si podrán estar desde el arranque.

En caso de que Estigarribia no llegue en condiciones, la principal alternativa que maneja Madelón sería el ingreso de Augusto Solari, modificando el dibujo táctico para jugar con un esquema similar al utilizado frente a Vélez.

Allí Julián Palacios se movería más cerca del ataque, detrás de Tarragona.

Unión busca hacerse fuerte en los mano a mano

Más allá de los favoritismos y del presente de Independiente Rivadavia, en Unión entienden que este tipo de partidos representan otra historia.

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El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se cruzará con el vencedor del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.

Y aunque el rival llega envuelto en elogios, en el mundo Tatengue se aferran a una idea: en los mata-mata, todo puede pasar.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Unión

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.