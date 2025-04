La carta abierta que critica duramente al DT de Unión Cristian González

Lejos de expresar el pensamiento opuesto, pierden credibilidad los dichos por cuanto nadie se hace cargo de lo que expresa, y que usted, lector de UNO Santa Fe, apreciará a continuación.

La carta abierta anónima al DT de Unión

Anoche al terminar el partido con una merecidisima victoria y en plena euforia escuché la conferencia de prensa que brindó a los distintos medios de prensa nacionales e internacionales.

Obviamente uno entiende las pulsaciones de un partido y la adrenalina reinante pero evidentemente Ud. vuelve a entrar en un terreno con sus declaraciones que lo único que hace es seguir destruyendo la poca Institucionalidad que queda en el Club A. UNION.

Hubiese sido una excelente oportunidad para resaltar el valor de la victoria, la levantada del equipo tanto en lo individual como en lo colectivo y el apoyo como siempre del pueblo rojiblanco (aunque según sus dichos el 95% no lo quiere…), pero antes que eso prefirió seguir buscando fantasmas, prefirió seguir insinuando que hay unionistas queriendo que pierda UNION por ser un año político…evidentemente Ud. no quiere o no le conviene ver la realidad que lo rodea…

1- Ningún unionista quiere ver perder a su equipo, si es cierto que tenemos unionistas que se aprovechan de su posición en la Institución para retirar dinero (lea el procesamiento por administración fraudulenta de su supuesto Patrón y varios más), la falta de asamblea, balances, cuentas claras son otros tristes ejemplos.

2-Comparto con Ud. en que inmiscuirse en la vida privada es algo de muy baja calaña, pero el ejemplo siempre se da de arriba para abajo y desde adentro de su casa para afuera….o Ud. cree que la foto suya llorando del estadio Mínela la publicó y divulgo la oposición? o Ud. cree que el contacto con otros cuerpos técnicos lo hace la oposición? o Ud. cree que las malas contrataciones y pésimas ventas no cobradas (no solo en su gestión) la realizó la oposición?…repase las declaraciones de su “Patrón” sobre cuestiones personales de las personas que no comparten su prontuario y a lo mejor se da cuenta…

3- UNION está ÚLTIMO en su zona y mirando el descenso (según sus palabras), lejos de clasificar aunque sea OCTAVO entre quince equipos, enfóquese por favor en llevar a UNION a soñar en grande como tantas veces Ud. proclamó en los medios y que todos los unionistas queremos, no busque fantasmas, busque la gloria...

Por cierto, Ud. “no es empleado de Luis”, Ud. es empleado de TODOS LOS SOCIOS DE UNION, y Ud. con sus declaraciones lo único que hace es faltarle el respeto a las personas que con su cuota le pagan su sueldo; recuerde siempre que UNION está por encima de todo, de todos y sobretodo de Ud. y de algún “Patrón” de turno…

Deseándole el mayor de los éxitos, lo saluda, un simple socio de UNION