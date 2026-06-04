Ivana Taborda, dirigente de Unión: "Gestionar al club no es administrar un bar"

Ivana Taborda, vocal titular 3° de Unión, se refirió a los objetivos deportivos del club, defendió la gestión y lanzó fuertes críticas hacia la oposición.

La vocal titular tercera de Unión , Ivana Taborda, trazó un amplio análisis sobre la realidad deportiva, institucional y económica de la entidad rojiblanca. En diálogo con La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), destacó el trabajo que viene realizando la dirigencia, ponderó la participación de los jóvenes en la vida política del club y lanzó fuertes críticas hacia referentes opositores, especialmente Héctor Desvaux.

Uno de los ejes de la charla estuvo centrado en la reciente convocatoria de jóvenes socios y colaboradores realizada por la institución. Taborda valoró el encuentro desarrollado en Casa Unión y remarcó la importancia de abrir espacios para quienes desean involucrarse en el crecimiento del club.

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"Fuimos más de 45 jóvenes que tuvieron la posibilidad de conocer nuestro predio y acercarse a la realidad de Unión desde adentro. Queremos formar dirigentes y generar una base sólida para el futuro", explicó.

La dirigente destacó que el objetivo es integrar a nuevas generaciones en distintas áreas de trabajo para que conozcan la complejidad que implica administrar una institución del tamaño de Unión.

El balance deportivo y el crecimiento de Unión

Consultada sobre el presente futbolístico, Taborda consideró que el balance de los últimos años es positivo, más allá de que el objetivo máximo siga siendo la obtención de un título.

"Nosotros veníamos de tener como prioridad salir del descenso. Eso se logró y además se avanzó en muchos otros aspectos. El sueño de todos es salir campeón y estamos trabajando para acercarnos a ese objetivo", sostuvo.

La dirigente entendió que los resultados deportivos deben analizarse junto al crecimiento institucional y la capacidad de gestión. En ese sentido, recordó que Unión administra múltiples disciplinas, áreas de formación y estructuras que exceden ampliamente al plantel profesional.

"Gestionar un club no es administrar un bar. Unión tiene más de 200 empleados, chicos en pensión, fútbol amateur, fútbol femenino y muchísimas actividades que requieren trabajo permanente", afirmó.

Molestia por las críticas sin propuestas

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando se refirió a las críticas que recibe la actual conducción.

Taborda reconoció que algunas opiniones la incomodan porque, según manifestó, no vienen acompañadas de proyectos concretos.

"Estamos para escuchar y construir, pero no escuché ninguna propuesta ni ningún proyecto que hayan acercado al club. Son palabras que circulan por distintos lugares, pero nadie viene a plantearlas cara a cara con quienes estamos gestionando", disparó.

Además, remarcó que la situación económica que atraviesan los clubes argentinos exige responsabilidad y comprensión sobre el contexto.

"La realidad de los clubes es complicada. Merece respeto el trabajo que se hace todos los días para sostener y hacer crecer una institución como Unión", agregó.

El duro cruce con Héctor Desvaux

Sin nombrarlo inicialmente, aunque luego dejando en claro a quién hacía referencia, Taborda fue especialmente crítica con Héctor Desvaux, uno de los referentes opositores.

La dirigente cuestionó anuncios realizados públicamente por el empresario y pidió que cualquier iniciativa sea presentada formalmente y con respaldo documental.

"Hablar de una marca propia que va a generar un millón de dólares por año sin mostrar números ni contratos no es una propuesta, es un chiste", lanzó.

También ironizó sobre la posibilidad de adquirir terrenos para el club y señaló que, si existen recursos para hacerlo, deberían ponerse a disposición de Unión bajo las condiciones que aprueben los socios.

En otro tramo, fue todavía más dura al referirse a la postura adoptada por Desvaux en torno a un reclamo que la institución mantiene ante la AFA por la venta de Juan Ignacio Nardoni que hizo Racing.

"Mientras el club está defendiendo sus intereses en los tribunales, salir a decir que hay que firmar la conformidad es ir en contra de lo que se está reclamando. Eso no es una propuesta, es una traición al patrimonio de Unión", afirmó.

La convocatoria a construir entre todos

Más allá de las diferencias políticas, Taborda aseguró que las puertas del club están abiertas para todos aquellos que quieran colaborar.

"Estamos totalmente dispuestos a sentarnos y proyectar juntos una Unión más grande. Pero para eso hace falta construcción, proyectos y fundamentos", señaló.

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Finalmente, destacó que uno de los objetivos de la actual conducción es consolidar una nueva generación de dirigentes preparados para afrontar los desafíos futuros de la institución.

"Queremos formar personas que mañana puedan tomar decisiones importantes para el club. Unión necesita trabajo, compromiso y dirigentes preparados para sostener su crecimiento", concluyó.