En una corta semana, asoma un regreso en Unión para pisar Alta Córdoba

Con poco trabajo antes de enfrentar a Instituto en Alta Córdoba, el Unión de Madelón contaría con un regreso y no se descarta otra variante en el once titular

El plantel de Unión no tuvo pausa después de la derrota ante Argentinos Juniors, con lo cual este martes, más el miércoles y jueves serán los entrenamientos antes de viajar a Córdoba para medirse con Instituto.

Leonardo Madelón podrá contar con Franco Fragapane, tras cumplir la fecha de penalización por su expulsión ante Tigre.

Todo indica que el mendocino recuperará su lugar, más aún teniendo en cuenta que Augusto Solari tuvo un flojo estreno en La Paternal.

LEER MÁS: Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Más cambios a evaluar

Desde UNO Santa Fe apuntamos día a día las carencias que va sumando este plantel en la ruta, donde en la realidad hay pocos cambios en relación a un equipo que viene de salir último en el Torneo Apertura.

Entre esos aspectos que nunca pudo solucionar, uno es la capacidad ofensiva. Madelón apeló a cambios los delanteros apenas iniciado el segundo tiempo contra Argentinos Juniors. Esto no significa que lo haga de movida frente a La Gloria, aunque todos están en evalución.

Lo propio sucede en defensa, con un Ludueña que por ahora se quedó con el lugar de Pardo, a sabiendas que también el DT probó con Maizon Rodríguez, pero por ahora esperando el uruguayo su oportunidad para sumar minutos.