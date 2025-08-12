Uno Santa Fe | Unión | Unión

En una corta semana, asoma un regreso en Unión para pisar Alta Córdoba

Con poco trabajo antes de enfrentar a Instituto en Alta Córdoba, el Unión de Madelón contaría con un regreso y no se descarta otra variante en el once titular

12 de agosto 2025 · 08:14hs
En una corta semana, asoma un regreso en Unión para pisar Alta Córdoba

Prensa Unión

El plantel de Unión no tuvo pausa después de la derrota ante Argentinos Juniors, con lo cual este martes, más el miércoles y jueves serán los entrenamientos antes de viajar a Córdoba para medirse con Instituto.

Leonardo Madelón podrá contar con Franco Fragapane, tras cumplir la fecha de penalización por su expulsión ante Tigre.

Todo indica que el mendocino recuperará su lugar, más aún teniendo en cuenta que Augusto Solari tuvo un flojo estreno en La Paternal.

LEER MÁS: Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Más cambios a evaluar

Desde UNO Santa Fe apuntamos día a día las carencias que va sumando este plantel en la ruta, donde en la realidad hay pocos cambios en relación a un equipo que viene de salir último en el Torneo Apertura.

Entre esos aspectos que nunca pudo solucionar, uno es la capacidad ofensiva. Madelón apeló a cambios los delanteros apenas iniciado el segundo tiempo contra Argentinos Juniors. Esto no significa que lo haga de movida frente a La Gloria, aunque todos están en evalución.

Lo propio sucede en defensa, con un Ludueña que por ahora se quedó con el lugar de Pardo, a sabiendas que también el DT probó con Maizon Rodríguez, pero por ahora esperando el uruguayo su oportunidad para sumar minutos.

Unión Instituto Argentinos
Noticias relacionadas
union incorporo al interno brasileno felipe queiros araujo

Unión incorporó al interno brasileño Felipe Queiros Araujo

otro jugador de union, citado a la seleccion argentina sub 16

Otro jugador de Unión, citado a la Selección Argentina Sub 16

union ya fijo su postura y boca espera una nueva oferta de olympiacos por zenon

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

se confirmo el dia, la hora y sede del cruce union-river por copa argentina

Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

Lo último

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Último Momento
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Russo recuperó a tres probables titulares de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen acelera para incorporar a Ezequiel Fernández

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Garnacho otra vez en el foco de los hinchas de Manchester United

Ovación
Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Malena Santillán logró medalla de oro en Asunción del Paraguay

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Unión sacó pecho por dos canteranos convocados a la Selección Argentina Sub 16

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

Colón piensa en San Telmo con una vuelta y otra vez, varias bajas

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

La Liga Santafesina tendrá mucha actividad durante la semana

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"