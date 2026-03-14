Las inferiores de Unión debutan ante Racing en el torneo juvenil de AFA

Las divisiones formativas de Unión comienzan su temporada frente a Racing. Las categorías menores jugarán en el predio CIFFU y las mayores serán visitantes.

El semillero de Unión vuelve a ponerse en marcha. Este fin de semana las divisiones inferiores tatengas iniciarán su participación en el Torneo Juvenil de AFA , donde enfrentarán a Racing Club en la primera fecha del campeonato. La jornada tendrá actividad tanto en Santa Fe como en Avellaneda, con partidos repartidos entre las categorías menores y mayores.

El comienzo del Torneo Juvenil de AFA marca uno de los momentos más importantes del calendario para las divisiones inferiores de Unión , ya que representa el inicio de un nuevo ciclo competitivo para los futbolistas que integran el proyecto formativo del club.

En la fecha inaugural, el Tatengue se medirá ante Racing, una institución históricamente fuerte en el trabajo de formación de juveniles. El cruce tendrá el formato habitual de estas jornadas, donde las categorías se dividen entre partidos en condición de local y visitante.

Las categorías menores de Unión juegan en el predio CIFFU

En Santa Fe, la actividad se concentrará en el predio CIFFU, el centro de entrenamiento y desarrollo de las divisiones formativas del club. Allí jugarán las categorías menores del Tatengue, que recibirán a sus pares de Racing en una jornada que abrirá oficialmente la temporada para estos equipos. Las divisiones que se presentarán como locales serán:

Séptima división

Octava división

Novena división

Para estos planteles, el debut representa un paso importante en su crecimiento dentro del sistema formativo rojiblanco, en un torneo que reúne a algunos de los principales semilleros del fútbol argentino.

Las divisiones mayores de Unión visitan el predio Tita Mattiussi

Mientras tanto, las categorías mayores de Unión deberán viajar a Avellaneda, donde enfrentarán a Racing en el reconocido predio Tita Mattiussi, uno de los centros de formación más emblemáticos del país. En ese escenario se disputarán los encuentros correspondientes a:

Cuarta división

Quinta división

Sexta división

Estas categorías suelen concentrar a los futbolistas que están más cerca de dar el salto al fútbol profesional, por lo que el rendimiento en este tipo de torneos suele ser observado de cerca por los cuerpos técnicos de los planteles superiores.

Cómo ver los partidos de Unión en el torneo juvenil de AFA

Los hinchas tatengues también podrán seguir parte de la jornada desde sus casas. El club anunció que los partidos que se disputen en Santa Fe serán transmitidos por streaming a través de Unión Play, el canal oficial de YouTube de la institución. De esta manera, quienes no puedan acercarse al predio CIFFU tendrán la posibilidad de acompañar el debut de las categorías menores mediante la plataforma digital del club.

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El semillero de Unión inicia un nuevo camino en AFA

El arranque del campeonato juvenil significa mucho más que una simple primera fecha. Para Unión, el desarrollo de las divisiones inferiores forma parte de un proyecto estratégico que busca consolidar la identidad futbolística del club y nutrir al plantel profesional.

Cada temporada representa una nueva oportunidad para que jóvenes talentos comiencen a destacarse y se acerquen al sueño de llegar a la Primera División. En ese contexto, el debut frente a Racing marca el primer paso de un largo recorrido competitivo para el semillero tatengue.